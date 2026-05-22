Росіяни у полоні закатувавли медика-азовця "Кроху": звірства окупантів шокують

Російські окупанти жорстоко закатували в полоні українського медика-азовця Олександра Крохмалюка. Про це в соцмережах одночасно повідомили донька загиблого Софія та заступник командира бригади «Азов» Святослав Паламар («Калина»). 55-річний захисник пройшов через найжорстокіші російські катівні, а судово-медична експертиза підтвердила: смерть настала від страшних травм.

Подробиці трагедії та розповіді рідних інших азовців, які п’ятий рік перебувають у катівнях РФ — у матеріалі кореспондентки ТСН Мар’яни Бухан.

Останній шлях «Крохи»: катівні Таганрогу та Камишина

Олександр Крохмалюк на псевдо «Кроха» на момент виходу з «Азовсталі» в травні 2022-го року обіймав посаду начальника медичної служби «Азову». Тоді весь гарнізон «Маріуполь» виходив у так званий «почесний полон» під міжнародні гарантії ООН та Червоного Хреста, які передбачали утримання не більше чотирьох місяців.

Натомість Росія влаштувала медику коло пекла: спочатку його тримали в Оленівці, потім перевели до відомої своєю жорстокістю катівні в Таганрозі, а останнім місцем утримання стало Камишинське СІЗО №2 у Волгоградській області.

Тіло загиблого медика росіяни повернули Україні в межах репатріації ще у вересні минулого року. За даними судово-медичної експертизи, причина смерті — перелом ребер і травма грудної клітки, що свідчить про жорстокі побиття. Офіційне співпадіння результатів ДНК рідні отримали лише тиждень тому. Поховають «Кроху» вже цими вихідними у Черкасах.

П’ятий рік у буцегарнях: сфальсифіковані вироки та російські зеки

Тим часом у російських в’язницях п’ятий рік поспіль продовжують залишатися близько семи сотень оборонців «Азовсталі». Окрім щоденних тортур, країна-агресор влаштувала над ними судилища. Бійцям масово закидають надумані статті про «тероризм», виписуючи терміни від 20 років до довічного ув’язнення.

Наталя Кравцова, матір полоненого 33-річного азовця Артема: «Вже дві третини людей мають вироки».

Тетяна, матір полоненого 32-річного Германа Матюшина: «Мій син наразі засуджений на 22 роки… Всі статті видумані, сфальсифіковані. І зараз він вже знаходиться в колонії серед справжніх зеків, зовсім один. І це страшна тоже історія — як вижити серед таких людей одному».

Тетяна додає, що стан її сина в російській колонії наразі критичний, а медичну допомогу окупанти демонстративно не надають.

Тетяна, матір захисника: «В дуже скрутному син стані, в нього по всьому тілу пішли вавки… Вони на голові, на обличчі у нього, в нього розпухає повністю обличчя, роздуваються губи, це дуже жахливе. І воно все зудить і чешеться, при цьому ліків йому не дають. Він не спить, він цілодобово страждає від цього зуду… Судять всіх азовців, і всі будуть перезасуджені, це їхня ціль і мета — пересадити всіх азовців».

Рідні полонених намагаються через рідкісні фотоматеріали чи свідчення звільнених дізнатися бодай щось про стан близьких. Ольга, дружина азовця Дмитра Демакова на псевдо «Томак», показує жахливі кадри, які свідчать про тотальне фізичне винищення українців.

Рідні наголошують: свого часу держава знайшла необхідні важелі, щоб повернути з полону топкомандирів та вищих офіцерів «Азову». Тепер родини благають застосувати всі можливі міжнародні інструменти, аби витягнути з цього пекла решту — звичайних солдатів, сержантів та медиків, які щодня гинуть від катувань у російському полоні.

