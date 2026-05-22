В Україні змінили правила бронювання: які три головні новації

Уряд України ухвалив постанову, яка змінює критерії бронювання військовозобов’язаних для критично важливих підприємств.

Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв в ефірі телемарафону у слоті «1+1».

Що зміниться у бронюванні військовозобов’язаних

За словами урядовця, затверджені нововведення покликані зробити систему бронювання прозорішою та захищеною від зловживань.

«Зміни стосуються підприємств, установ і організацій, які визначаються критично важливими для функціонування економіки в умовах військового стану», — зауважив Олексій Соболєв.

Він додав, що ці зміни складаються з трьох основних компонентів:

1. Підвищення вимог до заробітної плати.

Він повідомив, що для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання співробітника його середня зарплата має становити щонайменше три мінімальні заробітні плати — це 25 941 гривня. Водночас для прифронтових територій зроблено виняток: там вимога залишається на чинному рівні та становить 21 600 гривень.

2. Нові правила обліку сумісників.

Окрім цього, працівники, які працюють за сумісництвом і вже мають відстрочку від призову, відтепер зараховуватимуться в загальну квоту бронювання підприємства лише один раз і за одним місцем роботи. Ця норма почне діяти орієнтовно в середині червня — через 10 днів після набрання чинності постановою.

3.Перегляд критеріїв критичності.

За словами Соболєва, центральні та регіональні органи влади зобов’язані протягом місяця переглянути та перезатвердити свої критерії визначення підприємств критично важливими. Нові вимоги вони мають обов’язково погодити з Міністерством оборони та Міністерством економіки, щоб забезпечити стабільну роботу дійсно важливих для воєнного стану об’єктів.

Нагадаємо, в Україні змінили підхід до оформлення відстрочок від мобілізації, і тепер більшість процедур переведено в цифровий формат. Як діяти військовозобов’язаним у 2026 році та які категорії мають право на відстрочку — пояснюють у ТЦК.

Також в Україні подовжено воєнний стан і мобілізацію, а Міністерство оборони готує комплексну реформу Сил оборони. Втім, навіть з огляду на це в країні не планують знижувати мобілізаційний вік.

Також очільник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що наразі залучення до служби чоловіків 18–25 років не планують. З його слів, це не можливо, бо інакше буде «знищене ціле покоління» українців.

