Є бронь, але отримав повістку: адвокатка пояснила, що робити і чи йти до ТЦК

Бронь від мобілізації дає право військовозобов’язаному отримати відстрочку від призову. Але бувають випадки, коли мобілізують навіть за наявності бронювання.

Чи можуть мобілізувати людину, у якої є бронь

Згідно із Законом України «Про мобілізацію», представники ТЦК не мають права мобілізувати людину, яка має бронювання від служби в армії.

Втім працівники військкоматів часто зловживають своїми повноваженнями та через необізнаність громадян видають повістки заброньованим людям, відправляють на проходження ВЛК і далі розподіляють по військових частинах для несення служби.

Що робити, якщо вам прийшла повістка, але є бронь

У коментарі для Фактів ICTV адвокатка адвокатського бюро Івана Хомича Олена Воронкова пояснила, що сам факт бронювання від роботи не означає виключення людини з військового обліку або втрати нею статусу військовозобов’язаного.

За її словами, важливо чітко розмежовувати поняття відстрочки (або бронювання) і повного зняття з обліку, адже це різні юридичні механізми.

Бронювання фактично лише тимчасово обмежує можливість мобілізації конкретної особи, але не скасовує її обов’язків перед державою в межах законодавства про військовий облік.

Тому навіть заброньовані працівники можуть отримувати повістки і бути викликаними до територіальних центрів комплектування.

Як зазначає адвокатка, у таких випадках це не завжди означає мобілізацію — часто йдеться про:

уточнення персональних або облікових даних

перевірку інформації

оновлення документів

Окремою підставою також може бути направлення на військово-лікарську комісію, зокрема якщо особа раніше мала статус обмежено придатної.

Крім того, виклик може бути пов’язаний із виконанням інших процедурних вимог, передбачених чинним законодавством. Загальний висновок полягає в тому, що бронювання не звільняє людину від взаємодії з системою військового обліку.

