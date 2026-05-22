Є бронь, але отримав повістку: адвокатка пояснила, що робити і чи йти до ТЦК
Наявність бронювання або відстрочка від мобілізації не звільняє громадян від обов’язків військовозобов’язаних. Людей із таким статусом можуть законно викликати до ТЦК для уточнення даних та проходження необхідних процедур.
Бронь від мобілізації дає право військовозобов’язаному отримати відстрочку від призову. Але бувають випадки, коли мобілізують навіть за наявності бронювання.
Чи можуть мобілізувати людину, у якої є бронь
Згідно із Законом України «Про мобілізацію», представники ТЦК не мають права мобілізувати людину, яка має бронювання від служби в армії.
Втім працівники військкоматів часто зловживають своїми повноваженнями та через необізнаність громадян видають повістки заброньованим людям, відправляють на проходження ВЛК і далі розподіляють по військових частинах для несення служби.
Що робити, якщо вам прийшла повістка, але є бронь
У коментарі для Фактів ICTV адвокатка адвокатського бюро Івана Хомича Олена Воронкова пояснила, що сам факт бронювання від роботи не означає виключення людини з військового обліку або втрати нею статусу військовозобов’язаного.
За її словами, важливо чітко розмежовувати поняття відстрочки (або бронювання) і повного зняття з обліку, адже це різні юридичні механізми.
Бронювання фактично лише тимчасово обмежує можливість мобілізації конкретної особи, але не скасовує її обов’язків перед державою в межах законодавства про військовий облік.
Тому навіть заброньовані працівники можуть отримувати повістки і бути викликаними до територіальних центрів комплектування.
Як зазначає адвокатка, у таких випадках це не завжди означає мобілізацію — часто йдеться про:
уточнення персональних або облікових даних
перевірку інформації
оновлення документів
Окремою підставою також може бути направлення на військово-лікарську комісію, зокрема якщо особа раніше мала статус обмежено придатної.
Крім того, виклик може бути пов’язаний із виконанням інших процедурних вимог, передбачених чинним законодавством. Загальний висновок полягає в тому, що бронювання не звільняє людину від взаємодії з системою військового обліку.
В Україні змінили підхід до оформлення відстрочок від мобілізації, і тепер більшість процедур переведено в цифровий формат.
Деякі військовозобов'язані громадяни України можуть виявити у «Резерв+», що опинилися на військовому обліку в іншому ТЦК, не в тому місці, де вони були взяті на облік. Юристи кажуть, що іноді достатньо просто надіслати заяву до ТЦК. Якщо ж це не спрацює, якщо навіть особистий візит до центру комплектування не принесе результату, то доведеться йти далі.