Після 10 років у клубі: "Манчестер Сіті" оголосив про відхід Гвардіоли

Хосеп Гвардіола / © Associated Press

Англійський "Манчестер Сіті" оголосив про відхід Хосепа Гвардіоли з посади головного тренера команди.

55-річний іспанський фахівець залишить свою посаду після завершення поточного сезону, повідомляється на офіційному сайті "городян".

Гвардіола очолював "Манчестер Сіті" від літа 2016 року. Під його керівництвом "городяни" виграли 20 трофеїв: 6 разів АПЛ, тричі — Кубок та Суперкубок Англії, 5 разів Кубок англійської ліги, а також по одному разу Лігу чемпіонів, Клубний чемпіонат світу та Суперкубок УЄФА.

Раніше авторитетний інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Гвардіолу в "Манчестер Сіті" замінить італієць Енцо Мареска, який свого часу працював його помічником в клубі, а потім очолював "Лестер" і "Челсі", звідки його звільнили на початку січня 2026 року.

Цього сезону "Манчестер Сіті" посів друге місце в АПЛ, а також виграв Кубок англійської ліги і Кубок Англії.

