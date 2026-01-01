Один з найбагатших футбольних клубів світу звільнив головного тренера

Енцо Мареска / © Associated Press

Реклама

Англійський “Челсіі” звільнив Енцо Мареску з посади головного тренера команди.

Про це лондонський клуб повідомив на офіційному сайті.

Мареска очолив “Челсі” влітку 2024 року. Під його керівництвом “сині” провели 90 матчів, у яких здобули 55 перемог, 15 разів зіграли внічию та зазнали 20 поразок.

Реклама

45-річний італійський фахівець здобув з “пенсіонерами” два трофеї: виграв Лігу конференцій та Клубний чемпіонат світу-2025.

Наразі “Челсі” посідає п'яте місце в АПЛ, маючи 30 очок після 19 турів. Відставання від лідера чемпіонату “Арсенала” становить 15 балів.

У першому матчі 2026 року “сині" в неділю, 4 січня, на виїзді зіграють проти “Манчестер Сіті” в межах АПЛ.

Раніше повідомлялося, що в останній день 2025 року клуб УПЛ оголосив про звільнення головного тренера.