Усик розповів, скільки ще боїв планує провести до завершення кар'єри

Олександр Усик / © Associated Press

Реклама

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик відповів на запитання, скільки боїв планує провести до завершення кар'єри.

За словами українського боксера, перед відходом на пенсію він ще збирається взяти участь у двох або трьох поєдинках.

"Я думаю, що ще два-три бої", – сказав Усик в інтерв'ю YouTube-каналe Ring Magazine.

Реклама

Додамо, що раніше Олександр розповів, що планує повернутися на ринг 2026 року та хоче провести бій з американцем Деонтеєм Вайлдером.

За словами менеджера українського боксера Егіса Клімаса, бій між Усиком і Вайлдером може відбутися наприкінці квітня або на початку травня 2026 року в США.

Востаннє Олександр виходив у ринг у липні цього року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку Усик зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

У послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

Реклама

У листопаді Усик відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Нагадаємо, Усик очолив рейтинг найкращих боксерів світу поза ваговою категорією від The Ring.