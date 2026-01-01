Усик, Магучіх, Зінченко, Білодід та інші: як українські спортсмени зустрічали Новий рік

Ярослава Магучіх / instagram.com/rosya_dp

У четвер, 1 січня, в Україні та світі святкують Новий рік.

З цієї нагоди українські спортсмени також звернулися до фанатів у соцмережах, привітавши їх та висловивши побажання на 2026 рік.

Також зірки українського спорту показали фото, як зустрічали Новий рік.

Олександр Усик і його дружина Катерина

Олександр Зінченко та його дружина Влада

Роман Яремчук і його дружина Христина

Володимир Бражко і його дружина Даша Квіткова

Дар'я Білодід

Ярослава Магучіх

Раніше повідомлялося, що українські спортсмени привітали з Різдвом і показали, як святкують у сімейному колі.