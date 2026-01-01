- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 265
- Час на прочитання
- 1 хв
Усик, Магучіх, Зінченко, Білодід та інші: як українські спортсмени зустрічали Новий рік
Зірки українського спорту поділилися світлинами, як святкували Новий рік.
У четвер, 1 січня, в Україні та світі святкують Новий рік.
З цієї нагоди українські спортсмени також звернулися до фанатів у соцмережах, привітавши їх та висловивши побажання на 2026 рік.
Також зірки українського спорту показали фото, як зустрічали Новий рік.
Олександр Усик і його дружина Катерина
Олександр Зінченко та його дружина Влада
Роман Яремчук і його дружина Христина
Володимир Бражко і його дружина Даша Квіткова
Дар'я Білодід
Ярослава Магучіх
Раніше повідомлялося, що українські спортсмени привітали з Різдвом і показали, як святкують у сімейному колі.