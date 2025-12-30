Зради Ковтуна та Лискун, допінг Бех-Романчук: гучні скандали 2025 року в українському спорті

Ілля Ковтун / © Associated Press

2025 рік вийшов багатим на здобутки для українських спортсменів, які в умовах повномасштабної війни з російськими окупантами гідно прославляли батьківщину на міжнародній арені.

Однак не лише перемогами, медалями та рекордами запам'ятався 2025 рік в українському спорті. Також була низка скандалів, які викликали великий резонанс у суспільсті.

ТСН Проспорт пропонує читачам пригадати найгучніші скандали українського спорту за підсумками 2025 року.

Ілля Ковтун змінив громадянство на хорватське

Срібний призер Олімпійських ігор-2024 у спортивній гімнастиці Ілля Ковтун змінив українське громадянство на хорватське.

22-річний уродженець Черкас ухвалив таке рішення разом зі своєю особистою тренеркою Іриною Горбачовою.

Від початку повномасштабного російського вторгнення Ковтун виїхав до Хорватії, де і тренувався під керівництвом Горбачової, у якої були конфлікти з тодішнім тренером збірної України Геннадієм Сартинським.

Ковтун та Горбачова весь 2024 рік готувались до змагань у Хорватії. Спортсмен не повертався до України після Ігор у Парижі, де здобув першу олімпійську медаль у кар'єрі – "срібло" у вправах на паралельних брусах.

На початку січня 2025 року хорватські ЗМІ повідомили, що Ковтун та Горбачова подали документи на зміну громадянства.

"Знаєте, як це буває, коли сніг падає з гори: спершу маленькими грудочками, а потім все більше. Ось що сталося зі мною впродовж цих трьох років. Не лише війна в Україні вплинула на мене. Були й багато інших моментів, які вплинули на зміну громадянства. Звісно, я відчуваю і певний моральний обов'язок перед людьми в Осієку. Вони прийняли мене, я практично жив поруч з ними, спав, тренувався, їв. Коли я виграв олімпійську медаль, я відчув, що люди тут раділи більше, ніж в Україні. Чому? Намагаюся зрозуміти це. Люди в Україні мають значно важливіші проблеми.

Моя родина підтримала мене (коли вирішив змінити громадянство – прим.). Мені 21 рік, я можу ухвалювати власні рішення. Мій батько живе у Польщі вже 13 років, моя сестра з ним вже сім років. Моя мама в Україні впродовж усієї війни. У мене була бабуся, яка померла, тож моя мама після її смерті теж переїхала до Польщі. Я не був в Україні від початку війни. Їздив до батька до Польщі, а вони – до мене до Осієка", – сказав Ковтун в інтерв'ю хорватському виданню Glas Slavonije.

Також Ілля розповів, як сприймає критику з боку українців через зміну громадянства на хорватське.

"Реакція на мій переїзд з України була різною: була трохи нормальною, була трохи негативною. Це все зрозуміло, враховуючи ситуацію в моїй країні. Я це приймаю, для мене все нормально. Ми хотіли залишитися нормальними людьми – і ми ними залишилися", – сказав Ковтун в інтер'ю виданню net.hr.

Чималу хейту від українців Ковтуну дісталося через патріотичні татуювання, які він раніше зробив на своєму тілі.

На руках гімнаста можна побачити монумент "Батьківщина-Мати", лелеку, напис "Home" ("Дім"), де замість літери "o" намальовано мапу України. Також є соняшник, тризуб у вигляді слова "Воля", цитата з поеми "Катерина" Тараса Шевченка: "Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями".

Татуювання Іллі Ковтуна

Перед тим, як почати виступати за хорватську збірну, Ковтун повинен відбути "карантин". Його термін спливає 10 липня 2026 року. Тож очікується, що Ілля не пропустить ані чемпіонат Європи, ані чемпіонат світу зі спортивної гімнастики, які відбудуться у серпні та жовтні 2026 року.

Софія Лискун змінила громадянство на російське

Ще один резонансний випадок – чемпіонка Європи зі стрибків у воду, учасниця двох Олімпіад під прапором України Софія Лискун змінила громадянство на російське.

Причиною зміни громадянства Лискун назвала "дискримінацію" та некомпетентний підхід до підготовки спортсменів в Україні. За словами стрибунки, її звинувачували в тому, що вона підтримувала контакт зі своєю першою тренеркою, яка виїхала до Москви.

Лискун заявила, що отримала російське громадянство і зараз уже перебуває на території країни-агресорки. Спортсменка видалила зі своїх соцмереж усі антивоєнні публікації та звинуватила Україну у змішуванні спорту й політики.

"У нас у Києві в басейні висіло гасло: "Спорт поза політикою". Але першими під удар потрапляли ми – спортсмени", – сказала 23-річна уродженка Луганська у коментарі ЗМІ держави-агресорки.

Софія Лискун

На зміну громадянства Лискун жорстко відреагував президент НОК Вадим Гутцайт, назвавши його "зрадою". Федерація України зі стрибків у воду виключила Софію зі складу збірної, позбавивши її всіх звань та нагород.

"Дізнався про цю новину сьогодні, був дуже неприємно здивований. Ця дівчинка переїхала з Луганська до Києва 2014 року, виступала за збірну України, мала проукраїнську позицію. Це просто зрада! У мене це не вкладається у голові. Навіщо це робити, особливо зараз, коли ми вистояли і продовжуємо виборювати свою незалежність.

Я чудово пам'ятаю, скільки їй допомагали і держава, і федерація. Вона не мала проблем з фінансуванням – їй платили стипендію, організовували збори та виїзди на змагання. Їй допомагало і Міністерство спорту, і Федерація стрибків у воду України, і місто Київ. Що або хто вплинув на її рішення, ще потрібно буде з’ясувати. Вона ж, напевно, мала можливість залишитися в Луганську 2014 року, але вона поїхала до столиці України. Стільки років виступала за збірну, ходила з нашим синьо-жовтим прапором. Просто немає слів", – цитує Гутцайта видання "Чемпіон".

Водночас Гутцайт зазначив, що наразі не може сказати, коли Лискун може виступити на міжнародних змаганнях під прапором країни-агресорки.

"Потрібно дивитися статут міжнародної федерації, який регламентує зміну громадянства спортсменів. У разі з гімнастом Ковтуном, згідно з правилами Міжнародної федерації гімнастики, за нову країну він може почати виступати лише через два роки. Одразу виникає питання і щодо її спортивних перспектив, адже не факт, що вона зможе пробитися до складу збірної країни-агресорки", – заявив очільник НОК України.

Софія Лискун

Втечу Лискун до країни-агресорки в інтерв'ю Суспільне Спорт також прокоментували президент Федерації України зі стрибків у воду Ігор Лисов та головний тренер національної команди Ілля Целютін.

"Для федерації це теж шок. З тієї інформації, що володіє федерація та тренер цієї спортсменки, вона спершу виїхала до бабусі... А потім така несподівана новина. Вона повинна була приїхати і брати участь у цьому чемпіонаті, але в неї особисті питання. І те, що ми побачили – вважаю, що поїхала колишня громадянка України. Вона останню частину сезону не виступала, на чемпіонаті світу та Європи не змогла потрапити до фіналу (в особистих стартах). Тобто ось такі результати, хоча були надані всі умови. Все, що було потрібно для неї особисто, ми зробили, ніхто її не утискав.

Чому вона вирішила переїхати до Росії? Може, тому що перша тренерка у неї була Ольга Леонова – вона тут познайомилася з чоловіком, який очолив федерацію Москви, коли був чемпіонат Європи – може так зійшлися. Але щоб запропонувати спортсменці, яка не має рейтингу на світовій арені, виступати за збірну агресора – гадаю, що тут якісь особисті питання", – розповів Лисов.

"Чому відбувся злам в її проукраїнській позиції? Не помічали нічого. Ми постійно їздимо на змаганнях, вона постійно виступала у формі. Вона завоювала медалі цього року у травні, тож жодних причин для таких дій не бачимо. Якби бачили – то могли б щось зробити.

Вона пішла у відпустку, яка була їй надана, а потім почала брати відпустки за свій рахунок. І тому, звісно, де вона перебуває, тим більше, вона ні з ким не зв'язувалася, нічого не запитувала. Ми засуджуємо все, що вона зробила, те, що побачили. Будемо клопотати, щоб її якомога швидше прибрали з усіх списків команди, вивели зі штату та позбавили усіх звань – максимальні санкції, які можливі. Це неприйнятно в нашій країні. Ми щомісяця зв'язувалися, бо мені треба було знати, чи вона приїжджає на роботу, або йде у відпустку. Але вона нічого не казала", – сказав Целютін.

Зміну громадянства експартнерки за національною збірною на російське в інтерв'ю Суспільне Спорт також прокоментували українські стрибуни у воду Олексій Середа та Ксенія Байло.

"Усі шоковані, тренерський склад, спортсмени – ніхто не очікував. Мені хтось скинув чи в Telegram-каналі побачив. Не було такого, щоб вона подавала якісь знаки, що там краще, ніж в Україні, що вона збирається туди. Вона про це не казала тренерам, і тому для всіх було незрозуміло, чому вона так вчинила, чим там краще, ніж тут. Вона казала (в інтерв'ю російським ЗМІ), що там компетентніші тренери, але їй наші тренери дали все, що вона має: медалі, впізнаваність. Тому незрозуміло.

Ставлюся негативно. Я це засуджую, не розумію, чому людина так вчинила. У нас нормальні зарплати, суперумови для тренувань. Нам допомагають президент федерації та Міністерство спорту, ми часто їздимо на збори. Не знаю, вона каже про якийсь булінг, але в команді такого немає, дружня атмосфера. Максимально незрозуміло. У мене немає відповіді, чому вона поїхала, чим там краще. Я не розумію.

У неї бабуся в Росії, може, це якось вплинуло. Про тата (що живе в Росії) – теж може бути. Про бабусю знаю, про тата нічого не казала. Що сумує за Луганськом, мені не розповідала, може, подругам. Будь-яка людина сумує за своїм домом і хоче повернутися назад, але я однаково не розумію", – сказав Середа.

"Була дуже шокована, бо ніхто не думав, що в нашій збірній може таке статися, що людина може так вчинити. Коментувати суперсильно щодо цього я не хочу. Людина, з якою ми піднімали український прапор, зараз сплачуватиме податки Росії. Навіть не знаю, що можна сказати. Взагалі немає слів. Після 2023 року у неї з'явилися інші люди, з якими вона ділилася своїми відчуттями та емоціями, відтоді ми лише просто працювали разом, усе.

Усі дуже збентежені. У всіх багато запитань, відповідей на ці запитання немає. Кожен сам собі починає щось видумувати, але навіщо? Людина пішла, зрадила країну, збірну – навіщо про це взагалі думати? Треба йти далі, до нових досягнень без цієї людини”, – сказала Байло.

Марина Бех-Романчук отримала дискваліфікація за допінг

Серйозного удару по іміджу української легкої атлетики завдала допінгова справа Марини Бех-Романчук.

Стрибунка планувала повернення на міжнародну арену на етапі Діамантової ліги в Досі, однак її ім'я раптово зникло зі списку учасниць. Згодом стало відомо: у допінг-пробі спортсменки виявили заборонену речовину – тестостерон.

У серпні 2025 року антидопінгові органи ухвалили остаточне рішення – чотирирічна дискваліфікація.

Марина Бех-Романчук / © Associated Press

Бех-Романчук не погодилася з вердиктом і заперечила свою провину.

"Я все своє життя присвятила спорту та чесній боротьбі. Цей шлях був нелегким, але я завжди залишалась відданою своїм цінностям і довела, що чесний спорт - це можливо. У моїй кар'єрі не було жодного старту, результат якого можна було б поставити під сумнів, і я пишаюсь цим.

Сьогодні мені доводиться робити важкий вибір. Я більше не можу боротися на два фронти – за своє чесне ім'я перед Athletics Integrity Unit і за своє майбутнє в особистому житті. Це неймовірно виснажує, насамперед емоційно і впливає на моє здоров'я. Іноді важливо зупинитися і правильно розставити пріоритети. Саме тому я вирішила зробити паузу, щоб зосередитися на своїй родині і власному здоров'ї.

Невдовзі буде оприлюднене рішення Athletics Integrity Unit, з яким я категорично не згодна. Я відмовилася підписувати будь які документи, що вимагали визнання моєї провини, бо я чесна людина і для мене важлива моя людяність та гідність. Мені боляче від того що до моєї справи поставилися халатно і не провели необхідного розслідування. Розумію, що це викликає багато запитань – тому вже скоро я дам одне велике інтерв'ю, у якому відверто розповім усе.

А поки я прошу про розуміння, збереження приватності і підтримку для себе та своєї родини. Дякую вам за те, що залишаєтеся поруч і поділяєте мої цінності", – написала Марина у себе в Instagram.

Марина Бех-Романчук / © Associated Press

Згодом в інтерв'ю Маші Єфросиніній 30-річна спортсменка розповіла подробиці ситуації зі своїм позитивним допінг-тестом.

"Мене звинувачували в прийманні тестостерону. І ти уяви мене, коли мені лікар говорить те, що мене звинувачують в прийомі тестостерону, людину, в якої синдром полікістозних яєчників. Тобто вже мій діагноз передбачає те, що у мене сам по собі тестостерон високий, тому що з моїм діагнозом саме тестостерон викликає оці всі фолікули. Тобто я лікувалася. Я людина, яка хоче завагітніти, яка навпаки лікуванням намагалася цей тестерон подавити, вирівняти для того, щоб в мене почали працювати краще жіночі гормони. Все моє завдання було в цьому. І мене звинувачують в прийманні тестостерона. Уяви мій шок.

А проблема в тому, що у мене знайдений тестостерон зовнішнього походження, тобто його не виробляє організм. І це була не речовина, це був розпад нижче норми виявлення. Тобто потім, як мені лікар пояснив, сам по собі тестостерон, якщо ти його вживаєш, він виводиться шість чи вісім місяців. У мене жовтнева проба чиста, січнева проба чиста. Тобто це вже говорить про те, що я апріорі не вживала жодного тестостерону. Плюс моє лікування, бажання стати мамою, для жінки, яка хворіє на синдром полікістозних яєчників, вживання взагалі будь-якого тесостерону, це вистріл собі в голову. І до того всього людині, яка здає 20-25 проб на рік і здає їх в рандомний момент, коли завгодно, приймати препарат, який виводиться місяці?", – додала Марина.

За словами Бех-Романчук, незалежні експерти встановили, що підвищений рівень тестостерону в її організмі спричинили біологічно активні добавки та індивідуальна реакція організму, а також стрес.

"Звісно, ми звернулися до незалежних експертів, які ознайомилися з усім лікуванням, які все переглянули і, звісно, все впиралося в те, що біологічно активні добавки спричинили цю проблему. Плюс індивідуальна реакція організму, плюс стрес, плюс ті вітаміни, які я вживала до цього. Всі ці стрибки і спричинили, в принципі, цю всю історію.

І оцей розпад, нижче норми виявлення. Тобто вже пізніше, і це взагалі зовсім недавно було виявлено, взагалі там відсотковість така, що просто смішно. Я тобі відверто скажу", – розповіла спортсменка.

У середині вересня 2025 року Марина оголосила про свою вагітність. Вони з чоловіком, дворазовим призером Олімпіади-2020 у плаванні Михайлом Романчуком, уперше стануть батьками.

Марина Бех-Романчук і Михайло Романчук / instagram.com/marynabekh

Зіркові баскетболісти проігнорували виклик до збірної України

Ситуація у чоловічій збірній України з баскетболу набула широкого розголосу через те, що зіркові гравці Олексій Лень, Святослав Михайлюк та Дмитро Скапінцев проігнорували виклик до національної команди на матчі відбору до чемпіонату світу-2027.

Олексій Лень / © Associated Press

Після одного з поєдинків головний тренер "синьо-жовтих", латвійський фахівець Айнарс Багатскіс емоційно висловив обурення такою позицією українських легіонерів.

"Я був в Україні. Ми грали у баскетбол на рівні збірних у Євролізі та Єврокубку. І це були повні зали, було багато глядачів.

Хочеться якнайшвидше повернутися, бо для цих хлопців… Вибачте за мої емоції. Ці хлопці віддають себе, приїжджають до збірної, тренуються, пітніють, б'ються. А деякі, вибачте, виродки, не приїжджають до збірної", – сказав Багатскіс, ледь стримуючи сльози.

Владіслав Бленуце потрапив у скандал з проросійськими репостами

Румунський новачок київського "Динамо", форвард Владіслав Бленуце вляпався у гучний скандал через репости проросійських публікацій у себе в соцмережах.

Після переходу до "Динамо" у Бленуцe знайшли зашкварні репости у TikTok, зокрема роликів за участю російського пропагандиста Володимира Соловйова та іншого пропагандистського контенту.

Також у соцмережах дружини 23-річного румунського футболіста було виявлено фото з ностальгією за СРСР і вирізки з промов президента РФ Володимира Путіна.

Владіслав Бленуце / © ФК Динамо Київ

Сам Бленуце оперативно відреагував, заявивши, що не підтримує Росію, а репости зробив необдумано, не усвідомлюючи їхнього пропагандистського характеру.

"Я хочу довести динамівським уболівальникам, що я підтримую їхню думку щодо війни. Росія є агресором і посягає на чуже. Це дуже сумно, бо Україна, захищаючи свою землю та своїх громадян, втрачає багато людей на цій несправедливій війні. Це точно непроста ситуація для мене, тому що її можна інтерпретувати неправильно.

Я хочу заявити, що я не підтримую Росію. І я точно ніколи не казав нічого поганого про Україну. Це була моя помилка, що я перепостив ці дописи. Я не знав цих людей і не надавав значення їхній ролі в російській пропаганді. Для мене вони були ноунеймами. Коли мені пояснили, хто вони такі, я усвідомив свою помилку та зрозумів, що потрапив в погану ситуацію. Я абсолютно проєвропейська і проукраїнська людина, я на цьому боці.

Стосунки з уболівальниками? Я продемонструю свою щиру підтримку. Якщо хтось матиме до мене питання, то я відкритий до спілкування, готовий зустрітися з кожним уболівальником та все пояснити. Я повторюся, що я не підтримую Росію. Я на боці українського народу", – наводить слова Бленуцe офіційний сайт "Динамо".

Владіслав Бленуце / © ФК Динамо Київ

Уболівальників не задовільнило таке виправдання гравця й вони під час матчу УПЛ проти "Оболоні" закидали лавку запасних команди ватою, а також вивісили на трибунах банер з написом "Бленуце – чорт".

Скандал ущух лише після того, як Бленуце фінансово долучався до підтримки Збройних сил України.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши чек з платежем на суму 700 тисяч гривень.

"Мій переїзд до України був непростим, в основному на психологічному рівні. Мене звинувачували у тому, що не визначає, хто я є. Місяць тому я публічно висловив свою підтримку Збройним Силам України, і зараз я хочу довести, що справді це мав на увазі. Я не намагаюся купити чиєсь схвалення – я роблю це щиро, і я цим пишаюся", – написав Бленуце.

Юхим Конопля оскандалився лайками російського контенту в соцмережах

Футболіст донецького "Шахтаря" і збірної України Юхим Конопля також опинився в центрі гучного скандалу через лайки російського контенту в соцмережах.

26-річний Конопля вподобав кілька дописів з російським контентом у соцмережах, зокрема відео, на якому покійний російський політик з чіткою антиукраїнською позицією Володимир Жириновський розповідає про підкаблучників.

Інший пост, який лайкнув Юхим, – відеоролик з російського потяга, підписаний словами "Росія не для слабких та повільних".

Також Конопля вподобав пост із нарізкою голів колишнього футболіста російської збірної Романа Павлюченка.

Юхим Конопля / © ФК Шахтар

Після публічного розголосу Конопля прибрав лайки з російських дописів та спершу відкинув звинувачення на свою адресу, але пізніше публічно попросив вибачення та пообіцяв, що така ситуація більше не повториться.

"Ви маєте рацію. Я не вкладав у свої лайки жодних намірів. Не підтримував у жодному разі Росію та її діячів і послідовників. Я патріот своєї країни. Висновки зробив. Щиро перепрошую. Більше не повториться", – запевнив Конопля у себе в Instagram.

Також Юхим долучився до фінансової допомоги ЗСУ.

"Клуб провів внутрішнє розслідування та детально розглянув усі обставини ситуації, пов'язаної з активністю Юхима Коноплі в соціальних мережах. Гравець визнав помилковість своїх дій, повністю усвідомив їх неприпустимість і щиро попросив вибачення в уболівальників, команди та клубу.

Юхим Конопля також долучився до придбання пікапа для представників фанатського руху "Шахтаря", які нині захищають Україну на фронті.

"Шахтар" вважає ситуацію вирішеною та продовжує співпрацю з гравцем у дусі відповідальності, поваги й підтримки українських захисників", – йдеться в заяві пресслужби "гірників".

