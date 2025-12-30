Ексфутболіст "Динамо" розповів, де зараз перебуває Денис Гармаш, якого мобілізував ТЦК

Денис Гармаш / © ФК Динамо Київ

Колишній півзахисник київського "Динамо" та збірної України Сергій Рибалка розповів, де зараз перебуває інший ексгравець "біло-синіх" Денис Гармаш, якого наприкінці листопада мобілізували до ЗСУ.

"Так, ми з ним спілкуємося. Нині Гармаш проходить базову військову підготовку, а далі… Буде служити", – сказав Рибалка в інтерв'ю сайту "Український футбол".

Зазначимо, що 28 листопада Київський міський ТЦК і СП повідомив, що Гармаш був доправлений Національною поліцією до Печерського РТЦК та СП міста Києва для уточнення даних. Бронювання чи відстрочки від призову за мобілізацією він не мав.

Після проходження ВЛК та спілкування з рекрутерами він обрав службу в одному з підрозділів Збройних Сил України.

Нагадаємо, Гармаш виступав за "Динамо" від 2007 до 2023 року. У складі "біло-синіх" він провів 238 матчів в УПЛ (забив 34 голи), 27 ігор у Кубку України (8 голів), 7 – у Суперкубку (1 гол).

Разом з киянами Денис тричі став чемпіоном України (2015, 2016, 2021), тричі – володарем Кубка України (2014, 2015, 2021) та 4 рази – володарем Суперкубка України (2011, 2016, 2018, 2019).

Від 2011 до 2021 року Гармаш викликався до збірної України. За національну команду він зіграв 31 матч і забив два голи.

Останнім клубом Гармаша був ФК "Лісне", який у листопаді було виключено зі складу учасників Другої ліги через те, що команда двічі не з'явилася на матч чемпіонату України з огляду на фінансові проблеми.