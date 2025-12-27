Український футболіст відзначився гольовою передачею в матчі АПЛ

Єгор Ярмолюк / © Associated Press

Український півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк відзначився гольовою передачею в матчі 18-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) проти "Борнмута".

21-річний українець вийшов у стартовому складі своєї команди і на 51-й хвилині зустрічі віддав асист з правого флангу на вінгера "бджіл" Кевіна Шаде – рахунок став 3:0 на користь "Брентфорда".

Для Ярмолюка це вже друга результативна дія у його кар'єрі за "Брентфорд". Першу гольову передачу він віддав 27 вересня 2025 року в матчі 6-го туру АПЛ проти "Манчестер Юнайтед".

Гра проти "Борнмута" завершилася перемогою команди Ярмолюка з рахунком 4:1 .

Огляд матчу "Брентфорд" – "Борнмут"

Нагадаємо, Ярмолюк приєднався до "Брентфорда" в липні 2022 року, перейшовши з "Дніпра-1" за півтора мільйона євро.

У травні цього року Єгор подовжив контракт із "бджолами" до літа 2031 року. Також на його рахунк 7 матчів за збірну України.

Наразі "Брентфорд" посідає восьме місце в АПЛ, набравши 26 очок після 18 поєдинків.