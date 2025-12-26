ТСН у соціальних мережах

У 18 років померла абсолютна чемпіонка Бразилії з художньої гімнастики – відома причина

Життя юної Ізабель Марциняк забрала страшна хвороба.

Ізабель Марциняк

Ізабель Марциняк / фото із соцмереж

У Бразилії у віці 18 років померла абсолютна чемпіонка країни з художньої гімнастики Ізабель Марциняк.

За інформацією порталу Globo, причиною смерті стала лімфома Ходжкіна – злоякісне утворення, яке вражає лімфовузли.

"З глибоким сумом Федерація гімнастики штату Парана отримує звістку про смерть Ізабелли Марциняк. Висловлюємо співчуття родині, друзям і товаришам по команді, всій спільноті гімнастики. Нехай її історія, її пристрасть до спорту і пам'ять про неї продовжують жити і надихати всіх. Спочивай з миром", – йдеться в повідомленні федерації.

Марциняк – абсолютна чемпіонка Бразилії з художньої гімнастики 2021 року. 2023 року спортсменка через хворобу була змушена призупинити тренування та виступи, щоб пройти курс лікування.

Раніше повідомлялося, що норвезький біатлоніст помер у 27 років.

