У 18 років померла абсолютна чемпіонка Бразилії з художньої гімнастики – відома причина
Життя юної Ізабель Марциняк забрала страшна хвороба.
У Бразилії у віці 18 років померла абсолютна чемпіонка країни з художньої гімнастики Ізабель Марциняк.
За інформацією порталу Globo, причиною смерті стала лімфома Ходжкіна – злоякісне утворення, яке вражає лімфовузли.
"З глибоким сумом Федерація гімнастики штату Парана отримує звістку про смерть Ізабелли Марциняк. Висловлюємо співчуття родині, друзям і товаришам по команді, всій спільноті гімнастики. Нехай її історія, її пристрасть до спорту і пам'ять про неї продовжують жити і надихати всіх. Спочивай з миром", – йдеться в повідомленні федерації.
Марциняк – абсолютна чемпіонка Бразилії з художньої гімнастики 2021 року. 2023 року спортсменка через хворобу була змушена призупинити тренування та виступи, щоб пройти курс лікування.
