Пішов з життя видатний футбольний тренер

Оге Гарейде / © Associated Press

На 73-му році життя помер видатний норвезький футбольний тренер Оге Гарейде.

Про це повідомляє NRK.

Наприкінці листопада цього року стало відомо, що у Гарейде діагностували рак мозку.

Перші симптоми хвороби з'явилися в липні 2025 року, після чого Оге звернувся до лікаря. Тренер пройшов курс хіміотерапії. У січні він повинен був пройти наступне обстеження.

Фахівець помер в оточенні своєї родини, про що повідомив його син Бендрік.

Під час ігрової кар'єри Гарейде виступав на позиції захисника за "Мольде", "Манчестер Сіті" та "Норвіч". У футболці збірної Норвегії він провів 50 матчів та забив 5 м'ячів.

Повісивши бутси на цвях, Оге тренував "Мольде", "Гельсінгборг", "Брондбю", "Русенборг" та інші клуби. Він виграв чемпіонські титули у трьох країнах – у Швеції з "Гельсінгборгом" 1999 року та "Мальме" 2014-го, у Данії з "Брондбю" 2002-го та у рідній Норвегії з "Русенборгом" 2003-го.

На рівні збірних Гарейде очолював Норвегію (2003-2008), Данію (2015-2020) та Ісландію (2023-2024). Саме під його керівництвом ісландці програли Україні в фіналі плейоф відбору до Євро-2024.

Також повідомлялося, що помер легендарний футболіст київського "Динамо" Володимир Мунтян.