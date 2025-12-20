- Дата публікації
Пішов з життя видатний футбольний тренер
Оге Гарейде помер у віці 72 років від раку мозку.
На 73-му році життя помер видатний норвезький футбольний тренер Оге Гарейде.
Про це повідомляє NRK.
Наприкінці листопада цього року стало відомо, що у Гарейде діагностували рак мозку.
Перші симптоми хвороби з'явилися в липні 2025 року, після чого Оге звернувся до лікаря. Тренер пройшов курс хіміотерапії. У січні він повинен був пройти наступне обстеження.
Фахівець помер в оточенні своєї родини, про що повідомив його син Бендрік.
Під час ігрової кар'єри Гарейде виступав на позиції захисника за "Мольде", "Манчестер Сіті" та "Норвіч". У футболці збірної Норвегії він провів 50 матчів та забив 5 м'ячів.
Повісивши бутси на цвях, Оге тренував "Мольде", "Гельсінгборг", "Брондбю", "Русенборг" та інші клуби. Він виграв чемпіонські титули у трьох країнах – у Швеції з "Гельсінгборгом" 1999 року та "Мальме" 2014-го, у Данії з "Брондбю" 2002-го та у рідній Норвегії з "Русенборгом" 2003-го.
На рівні збірних Гарейде очолював Норвегію (2003-2008), Данію (2015-2020) та Ісландію (2023-2024). Саме під його керівництвом ісландці програли Україні в фіналі плейоф відбору до Євро-2024.
