Біатлон: результати чоловічої гонки переслідування на етапі Кубка світу в Ансі
Двоє українців потрапили до залікової зони у персьюті.
У суботу, 20 грудня, в межах третього етапу Кубка світу з біатлону-2025/26 у французькому Ансі Ле-Гран-Борнан відбулася чоловіча гонка переслідування.
Україну в ній представляли чотири біатлоністи – Богдан Борковський (за підсумками спринту стартував 28-м), Дмитро Підручний (стартував 44-м), Тарас Лесюк (стартував 45-м) і Віталій Мандзин (стартував 49-м).
Найкращий результат серед українців у персьюті показав Мандзин, який з двома штрафними колами фінішував 28-м. Крім нього, до залікової зони також потрапив Підручний, який з двома хибами став 29-м.
Перемогу здобув норвежець Йоган-Олав Ботн. Другим став француз Емільєн Жаклен, а замкнув призову трійку норвежець Йоганнес Дале-Шевдаль.
Кубок світу з біатлону: результати чоловічої гонки переслідування в Ансі
1. Йоган-Олав Ботн (Норвегія, 0+0+0+0) 31:20.8
2. Емільєн Жаклен (Франція, 1+1+1+0) +17.6
3. Йоганнес Дале-Шевдаль (Норвегія, 0+0+0+2) +17.9
4. Ерік Перро (Франція, 1+0+0+0) +18.3
5. Себастьян Самуельссон (Швеція, 3+1+0+0) +22.5
6. Мартін Понсілуома (Швеція, 0+1+2+0) +24.7
...
28. Віталій Мандзин (Україна, 0+2+0+0) +2:22.0
29. Дмитро Підручний (Україна, 0+1+1+0) +2:25.1
44. Тарас Лесюк (Україна, 1+0+1+1) +4:14.3
46. Богдан Борковський (Україна, 2+1+0+1) +4:18.3
Зазначимо, що сьогодні в Ансі також відбулася жіноча гонка переслідування, де найкращий результат серед українок показала Христина Дмитренко, яка фінішувала 34-ю.
Етап Кубка світу з біатлону в Ансі закриється масстартами, які відбудуться у неділю, 21 грудня. Жінки вийдуть на старт о 13:15, а чоловіки – о 15:45 за київським часом.
