Біатлон: результати чоловічої гонки переслідування на етапі Кубка світу в Ансі

Двоє українців потрапили до залікової зони у персьюті.

Віталій Мандзин

Віталій Мандзин / © biathlon.com.ua

У суботу, 20 грудня, в межах третього етапу Кубка світу з біатлону-2025/26 у французькому Ансі Ле-Гран-Борнан відбулася чоловіча гонка переслідування.

Україну в ній представляли чотири біатлоністи – Богдан Борковський (за підсумками спринту стартував 28-м), Дмитро Підручний (стартував 44-м), Тарас Лесюк (стартував 45-м) і Віталій Мандзин (стартував 49-м).

Найкращий результат серед українців у персьюті показав Мандзин, який з двома штрафними колами фінішував 28-м. Крім нього, до залікової зони також потрапив Підручний, який з двома хибами став 29-м.

Перемогу здобув норвежець Йоган-Олав Ботн. Другим став француз Емільєн Жаклен, а замкнув призову трійку норвежець Йоганнес Дале-Шевдаль.

Кубок світу з біатлону: результати чоловічої гонки переслідування в Ансі

1. Йоган-Олав Ботн (Норвегія, 0+0+0+0) 31:20.8

2. Емільєн Жаклен (Франція, 1+1+1+0) +17.6

3. Йоганнес Дале-Шевдаль (Норвегія, 0+0+0+2) +17.9

4. Ерік Перро (Франція, 1+0+0+0) +18.3

5. Себастьян Самуельссон (Швеція, 3+1+0+0) +22.5

6. Мартін Понсілуома (Швеція, 0+1+2+0) +24.7

...

28. Віталій Мандзин (Україна, 0+2+0+0) +2:22.0

29. Дмитро Підручний (Україна, 0+1+1+0) +2:25.1

44. Тарас Лесюк (Україна, 1+0+1+1) +4:14.3

46. Богдан Борковський (Україна, 2+1+0+1) +4:18.3

Зазначимо, що сьогодні в Ансі також відбулася жіноча гонка переслідування, де найкращий результат серед українок показала Христина Дмитренко, яка фінішувала 34-ю.

Етап Кубка світу з біатлону в Ансі закриється масстартами, які відбудуться у неділю, 21 грудня. Жінки вийдуть на старт о 13:15, а чоловіки – о 15:45 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Наступна публікація

