У Німеччині 50 психлікарень відмовилися від 14-річної пацієнтки: в чому причина

Контейнер-в’язниця / Ілюстративне зображення

Німецька система ювенальної юстиції та психіатрії зіткнулася з випадком, який поставив її у глухий кут. 14-річна дівчина, яка «радикалізувалася через інтернет», стала настільки небезпечною для оточення, що для неї довелося будувати окрему в’язницю.

Як повідомляє BILD, підлітка тимчасово розмістять в окрузі Падерборн у спеціально обладнаному контейнері на території, яка суворо охороняється. Поруч цілодобово чергуватиме служба безпеки.

Чому від неї відмовилися 50 клінік

Ситуація загострилася тим, що звичайна медична система виявилася безсилою. Радикалізація сама по собі не вважається психічним захворюванням, тому лікувати дівчину примусово лікарі не можуть. Водночас тримати її у в’язниці також проблематично через вік на момент скоєння злочинів.

За даними німецьких ЗМІ, ще до останнього нападу органи опіки зверталися до близько 50 психіатричних установ по всій країні, але всюди отримали відмову через високий ризик для персоналу.

Напад на медсестру

Як пише Der Spiegel, найстрашніший інцидент стався в серпні цього року в клініці Падерборна. Тоді ще 13-річна дівчина схопила кухонний ніж, скориставшись тим, що охоронець на мить вийшов з приміщення кухні.

Вона завдала удару ножем у спину 24-річній медсестрі. Жінка отримала тяжке поранення, і її життя врятувала лише екстрена операція.

«Встигнути вбити до 14 років»

Слідство встановило, що школярка цілеспрямовано планувала злочини. Вона обговорювала в мережі наміри вбивати поліцейських («невірних») і навіть заявляла, що хоче скоїти вбивство до свого 14-річчя. За німецькими законами, кримінальна відповідальність настає саме з цього віку, тож дівчина сподівалася уникнути покарання.

Раніше її намагалися утримувати в охоронюваному туристичному комплексі, але вона двічі тікала звідти. Під час одного з інцидентів дівчина розбила скло і погрожувала уламком офіцеру поліції.

Зараз розміщення в контейнері називають «тимчасовим заходом», поки влада шукає довгострокове рішення для проблемної дитини, яка стала реальною загрозою для суспільства.

