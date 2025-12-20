В Германии 50 психбольниц отказались от 14-летней пациентки: в чем причина

Контейнер тюрьма / Иллюстративное изображение

Немецкая система ювенальной юстиции и психиатрии столкнулась со случаем, поставившим ее в тупик. 14-летняя девочка, которая «радикализовалась через интернет», стала настолько опасной для окружающих, что для нее пришлось строить отдельную тюрьму.

Как сообщает BILD, подростка временно разместят в округе Падерборн в специально оборудованном контейнере на строго охраняемой территории. Рядом круглосуточно будет дежурить служба безопасности.

Почему от нее отказались 50 клиник

Ситуация обострилась тем, что обычная медицинская система оказалась бессильной. Радикализация сама по себе не считается психическим заболеванием, потому лечить девушку принудительно врачи не могут. В то же время, держать ее в тюрьме также проблематично из-за возраста на момент совершения преступлений.

По данным немецких СМИ, еще до последнего нападения органы опеки обращались в около 50 психиатрических учреждений по всей стране, но повсюду получили отказ из-за высокого риска для персонала.

Нападение на медсестру

Как пишет Der Spiegel, самый страшный инцидент произошел в августе этого года в клинике Падерборна. Тогда еще 13-летняя девушка схватила кухонный нож, воспользовавшись тем, что охранник на мгновение вышел из помещения кухни.

Она нанесла удар ножом в спину 24-летней медсестре. Женщина получила тяжелое ранение, и ее жизнь спасла только экстренная операция.

«Успеть убить до 14 лет»

Следствие установило, что школьница целенаправленно планировала преступления. Она обсуждала в сети намерения убивать полицейских («неверных») и даже заявляла, что хочет совершить убийство к своему 14-летию. По немецким законам уголовная ответственность наступает именно с этого возраста, поэтому девушка надеялась избежать наказания.

Раньше ее пытались содержать в охраняемом туристическом комплексе, но она дважды убегала оттуда. Во время одного из инцидентов девушка разбила стекло и угрожала обломком офицеру полиции.

Сейчас размещение в контейнере называют «временной мерой», пока власти ищут долгосрочное решение для проблемного ребенка, который стал реальной угрозой для общества.

