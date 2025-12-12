Секс-рабыня рассказала на суде об аде, который пережил в 12-летнем возрасте

«Купы ее, ее еще не изнасиловали»: Жертва ИГИЛ была секс-рабыней в 12 лет / © pixabay.com

Езидская секс-рабыня рассказала немецкому суду об аде, который она пережила в 12 лет от рук боевики ИГИЛ, который пытал ее и заставлял заниматься сексом каждую ночь.

Об этом сообщает Daily Mail.

20-летняя девушка, считаемая жертвой в так называемом езидском процессе, давала показания в суде Мюнхена в среду и неоднократно рыдала, увидев главного обвиняемого на скамье подсудимых.

Судья сказал ей, что она может прервать или остановить разговор в любое время, но она решила продолжить и рассказала о том, что якобы произошло с ней между 2015 и 2017 годами на территории, контролируемой Исламским государством в Ираке.

«Меня продали шесть мужчин», — сказала она суду. На вопрос, может ли она узнать обвиняемого как одного из них, она ответила: «Я не могу на них смотреть».

Иракская пара, которую якобы считают членами террористической организации «Исламское государство», обвиняют в покупке, эксплуатации и сексуальном насилии над двумя езидскими девушками как рабинями.

Прокуратура Германии обвинила его в военных и преступлениях против человечности.

Свидетельница вспомнила момент, когда подсудимый решил купить ее. Он снял с нее паранджу и осмотрел ее волосы.

«Прежде чем он меня купил, он посмотрел на меня… Он и его друзья из ИГИЛ насмехались надо мной, говоря: „Купи ее, ее еще не изнасиловали“. К тому времени она была еще совсем ребенком.

Согласно расследованию, девушка неоднократно подверглась сексуальному насилию.

«Он взял палку и бил меня по подошвам… он заставил меня спать с ним», — вспомнила жертва насилия.

Свидетельница неоднократно плакала и впадала в истерику, увидев главного подсудимого в зале суда.

«Я бы хотела умереть», — добавила она.

«Или я тебя изнасилую, или я тебя вот так побью», — пересказала девушка слова насильника.

Во время изнасилований он играл музыку, которую жертва описала как «музыку ИГИЛ».

Ей пришлось мыть посуду и убирать в его доме, а ночью ее насиловал. «Он заставил меня чувствовать себя неверной, и что на это воля Бога», — сказала свидетельница.

Партнерша мужчины также является обвиняемой. Она якобы нанесла ребенку макияж перед половым актом.

Молодая женщина принадлежит к езидскому религиозному меньшинству. Езиды, курдоязычное меньшинство, подвергались преследованиям со стороны ИГИЛ после того, как джихадистская группировка захватила обширные территории в Сирии и Ираке, начиная с 2014 года.

Тысячи мужчин были убиты, а женщин и детей поработили и изнасиловали, когда боевики ИГИЛ ворвались на родину езидов на севере Ирака.

Свидетельница заявила, что ранее фигурант изнасиловал вторую девушку-езидку, которая находилась под его опекой и была еще младше.

Подсудимый и его жена, знавшая о пытках езидских девушек, ранее проживали в Мюнхене более десяти лет как беженцы, прежде чем радикализироваться в исламистской мечети и отправиться в Ирак в 2015 году, чтобы присоединиться к ИГИЛ. Когда в конце 2017 года террористов ИГИЛ вытеснили из их опорных пунктов, супруги бежали из Сирии обратно в Германию, где их разоблачили.