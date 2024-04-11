В Германии разоблачили супругов-исламистов, годами насиловавших детей

Находясь на территории Сирии, супруги держали в рабстве двух маленьких девочек.

В Баварии разоблачили супругов — двух террористов "Исламского государства" — обвиняемых в изнасиловании маленьких детей.

Об этом пишет BILD.

Пара состояла в браке по исламскому праву и находилась на контролируемой ИГИЛ территории в Ираке и Сирии с октября 2015 года по декабрь 2017 года.

По информации немецких правоохранителей, с конца 2015 года они держали в рабстве пятилетнюю езидскую девочку. С октября 2017 года под контролем пары находилась еще одна девушка, на тот момент двенадцатилетняя.

Езиды – этнорелигиозное сообщество на Ближнем Востоке. Поскольку езиды исповедуют свою религию, а не ислам, то подвергаются геноциду со стороны ИГ. Исламисты называют езидов "дьяволопоклонниками". С 2014 года боевики ИГ совершили геноцид против езидов, захватив в плен несколько тысяч езидских женщин и девушек.

В немецкой прокуратуре выяснили, что мужчина несколько раз насиловал обоих детей. Его жена помогала ему, готовя для этого комнату и нанося макияж для одной из девочек.

Супруги также подвергали детей жестоким пыткам за разные проступки. Так, мужчина избил старшую девочку метлой, а его жена ошпарила руку младшей девочке кипятком. Она также неоднократно заставляла обоих детей стоять на одной ноге по полчаса каждую.

Дети также были вынуждены выполнять работу по дому для пары, им не разрешалось исповедовать свою религию.

Когда в конце 2017 года террористов ИГ вытеснили из их опорных пунктов, супруги сбежали из Сирии — ранее они передали двух порабощенных девочек другим членам ИГ.

Теперь федеральный генпрокурор Германии обвиняет супругов-исламистов, среди прочего, в преступлениях против человечества.

Ранее сообщалось, что в центре Варшавы жестоко изнасиловали женщину и бросили обнаженной на улице, а прохожие просто игнорировали преступление.

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