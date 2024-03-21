Пытки и изнасилование 2-летнего Даниила: в Польше судят украинцев

21 марта в Польше начался судебный процесс над парой украинцев, обвиняемых в пытках и изнасиловании 2,5-летнего сына женщины. Мужчину обвиняют в покушении на убийство ребенка, сопряженном с изнасилованием с особой жестокостью и издевательством над ребенком. Женщину — за пособничество и подстрекательство к пыткам и изнасилованиям ребенка.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

Двух обвиняемых привезли в суд на заседание в четверг из-под стражи, где они находились с момента ареста. Они быстро прошли по коридору в зал суда. Оба имели закрытые лица.

Виталия С. обвиняли в покушении на убийство малолетнего сына женщины, в то время 2,5-летнего Даниила П., соединенном с изнасилованием ребенка с особой жестокостью и издевательством над "лицом, находящимся в нетрудоспособном состоянии" с особой жестокостью, а также в причинении мальчику телесных повреждений и опасной для жизни болезни.

За эти преступления мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок не менее 12 лет, или 25 лет лишения свободы, или пожизненное заключение. Ведь покушение на убийство наказывается так же, как и совершение убийства.

Мать мальчика, 23-летняя Оксана П., будет отвечать, как сообщница в издевательстве над ребенком. За инкриминируемые деяния ей грозит от пяти до 15 лет лишения свободы.

Напомним, родителей мальчика разоблачили еще в 2022 году, когда ребенка госпитализировали. С этого времени продолжается расследование.

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