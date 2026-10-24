Магнитная буря 24 октября: какая ее мощность

Магнитная буря / © Associated Press

Реклама

Сегодня, 24 октября, ожидается слабая магнитная буря. Ожидается, что она будет на зеленом уровне и будет иметь К-индекс 2.7.

Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.

Реклама

По прогнозу, в субботу геомагнитная активность будет спокойной. Однако есть вероятность, что в следующие несколько дней она может усилиться из-за потока солнечного ветра из новой корональной дыры. В настоящее время возможны отдельные периоды повышенной геомагнитной активности.

Реклама

Магнитная буря 24 октября. Фото: Мeteoagent

Заметим, что магнитные бури оказывают влияние на здоровье людей. Особенно склонны к ухудшению метеозависимые самочувствия, лица с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них могут быть головные боли, повышенное давление, слабость, бессонница и т.д.

Новости партнеров

Новости партнеров