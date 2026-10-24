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Магнитная буря 24 октября: какая ее мощность
Пока геомагнитная обстановка будет оставаться спокойной, но в дальнейшем активность может возрасти.
Сегодня, 24 октября, ожидается слабая магнитная буря. Ожидается, что она будет на зеленом уровне и будет иметь К-индекс 2.7.
Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.
По прогнозу, в субботу геомагнитная активность будет спокойной. Однако есть вероятность, что в следующие несколько дней она может усилиться из-за потока солнечного ветра из новой корональной дыры. В настоящее время возможны отдельные периоды повышенной геомагнитной активности.
Заметим, что магнитные бури оказывают влияние на здоровье людей. Особенно склонны к ухудшению метеозависимые самочувствия, лица с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них могут быть головные боли, повышенное давление, слабость, бессонница и т.д.