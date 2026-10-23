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Магнитная буря 23 октября: сколько баллов будет
Геомагнитная активность достаточно спокойна, но существует вероятность незначительного усиления.
В пятницу, 23 октября, ожидается слабая магнитная буря, которая будет иметь К-индекс 2.3 (зеленый уровень).
Об этом сообщает портал meteoagent и Британская геологическая служба.
Прошлой ночью геомагнитная активность усилилась из-за очередного роста скорости солнечного ветра под влиянием высокоскоростного потока из корональной дыры. Хотя условия пока спокойные, возможны отдельные периоды повышенной активности.
Заметим, что магнитные бури оказывают влияние на здоровье людей. Особенно склонны к ухудшению метеозависимые самочувствия, лица с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них могут быть головные боли, повышенное давление, слабость, бессонница и т.д.