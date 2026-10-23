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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Магнитная буря 23 октября: сколько баллов будет

Геомагнитная активность достаточно спокойна, но существует вероятность незначительного усиления.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

В пятницу, 23 октября, ожидается слабая магнитная буря, которая будет иметь К-индекс 2.3 (зеленый уровень).

Об этом сообщает портал meteoagent и Британская геологическая служба.

Прошлой ночью геомагнитная активность усилилась из-за очередного роста скорости солнечного ветра под влиянием высокоскоростного потока из корональной дыры. Хотя условия пока спокойные, возможны отдельные периоды повышенной активности.

Магнитная буря 23 октября 2026-го. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 23 октября 2026-го. Фото: Meteoagent.

Заметим, что магнитные бури оказывают влияние на здоровье людей. Особенно склонны к ухудшению метеозависимые самочувствия, лица с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них могут быть головные боли, повышенное давление, слабость, бессонница и т.д.

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