- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 467
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 23 жовтня: скільки балів буде
Геомагнітна активність доволі спокійна, але існує ймовірність незначного посилення.
У п’ятницю, 23 жовтня, очікується слабка магнітна буря, яка матиме К-індекс 2.3 (зелений рівень).
Про це повідомляють портал meteoagent та Британська геологічна служба.
Минулої ночі геомагнітна активність посилилася через чергове зростання швидкості сонячного вітру під впливом високошвидкісного потоку з корональної діри. Хоч умови наразі спокійні, але можливі окремі періоди підвищеної активності.
Зауважимо, що магнітні бурі впливають на здоров’я людей. Особливо схильні до погіршення самопочуття метеозалежні, особи з гіпертонією та серцево-судинними захворюваннями. У них можуть бути головний біль, підвищений тиск, слабкість, безсоння тощо.