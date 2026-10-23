Магнітна буря 23 жовтня: скільки балів буде

Магнітна буря / © Associated Press

Реклама

У п’ятницю, 23 жовтня, очікується слабка магнітна буря, яка матиме К-індекс 2.3 (зелений рівень).

Про це повідомляють портал meteoagent та Британська геологічна служба.

Реклама

Минулої ночі геомагнітна активність посилилася через чергове зростання швидкості сонячного вітру під впливом високошвидкісного потоку з корональної діри. Хоч умови наразі спокійні, але можливі окремі періоди підвищеної активності.

Реклама

Магнітна буря 23 жовтня 2026-го. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, що магнітні бурі впливають на здоров’я людей. Особливо схильні до погіршення самопочуття метеозалежні, особи з гіпертонією та серцево-судинними захворюваннями. У них можуть бути головний біль, підвищений тиск, слабкість, безсоння тощо.

Новини партнерів

Новини партнерів