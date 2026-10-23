ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
467
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 23 жовтня: скільки балів буде

Геомагнітна активність доволі спокійна, але існує ймовірність незначного посилення.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

У п’ятницю, 23 жовтня, очікується слабка магнітна буря, яка матиме К-індекс 2.3 (зелений рівень).

Про це повідомляють портал meteoagent та Британська геологічна служба.

Минулої ночі геомагнітна активність посилилася через чергове зростання швидкості сонячного вітру під впливом високошвидкісного потоку з корональної діри. Хоч умови наразі спокійні, але можливі окремі періоди підвищеної активності.

Магнітна буря 23 жовтня 2026-го. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 23 жовтня 2026-го. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, що магнітні бурі впливають на здоров’я людей. Особливо схильні до погіршення самопочуття метеозалежні, особи з гіпертонією та серцево-судинними захворюваннями. У них можуть бути головний біль, підвищений тиск, слабкість, безсоння тощо.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie