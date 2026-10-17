Какой церковный праздник в Украине 24 октября

Церковный праздник 24 октября / © pexels.com

Реклама

24 октября (6 ноября), в православном календаре день памяти мучеников Ареты и других. Святой Арета, которого также называют Харитом, был пожилым мужчиной и руководителем христианской общины города Наджран в Южной Аравии. Он жил во времена, когда религиозные конфликты могли стоить людям жизни, а исповедование христианства нередко становилось причиной преследований.

В 523 году, во время правления иудейского царя Химяра Зу Нуваса, в Наджране произошли трагические события. Местная христианская община подверглась жестоким репрессиям из-за отказа отречься от своей веры. Святой Арета, являвшийся одним из духовных руководителей христиан, остался верен своим убеждениям даже перед угрозой смерти.

Реклама

По церковному преданию, преследователи потребовали от христиан отказаться от веры в Иисуса Христа. Однако многие жители Неджрана не согласились на это. Среди них были мужчины, женщины, пожилые люди и дети.

Реклама

Святой Арета вместе с другими христианами принял мученическую смерть. Эти события вошли в историю христианства как одно из самых трагических свидетельств религиозных преследований раннего Средневековья. Точное количество погибших в разных исторических и церковных источниках отличается, поэтому его не следует считать окончательно установленным.

Несмотря на жестокость преследований, память о погибших сохранилась в церковной традиции. Их уважают как людей, которые не отреклись от своих духовных убеждений даже перед лицом смерти.

Церковный праздник в Украине 24 октября по старому календарю

По старому календарю 24 октября в Украине чтили память апотосла от 70-ти Филиппа. Он был ревностным проповедником христианской веры. Он распространял Евангелие, призывал людей к покаянию и обращал их в христианство. По церковному преданию, апостол Филипп сопровождал апостола Варфоломея во время миссионерских путешествий и помогал распространять учение Христа. Святой Филипп принял мученическую смерть за свою веру, оставшись верным Господу до конца. Его чтят как пример преданности Богу, духовному мужеству и самопожертвованию.

Приметы 24 октября

Народные приметы 24 октября / © pexels.com

Если выпал снег, в скором времени может установиться зимняя погода.

Если утром туман — следует ожидать потепления.

Если небо покрыто облаками, погода может ухудшиться.

Что нельзя делать 24 октября

В этот день не стоит принимать гостинцы от малознакомых или небезразличных вам людей. По поверьям, особенно если речь идет о представителях противоположного пола, такие угощения якобы могут стать поводом для любовного волшебства или принести негативную энергию.

Реклама

Что можно делать 24 октября

Согласно народным поверьям, 24 октября хорошо посвятить повседневным заботам: перебрать теплые вещи, подготовить зимний гардероб или постирать белье. Также считается, что в этот день можно смело отправляться за покупками и заключать сделки, ведь дела должны быть успешно завершены.

Новости партнеров

Новости партнеров