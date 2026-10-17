Яке церковне свято в Україні 24 жовтня

Церковне свято 24 жовтня / © pexels.com

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24 жовтня (6 листопада), в православному календарі день пам’яті мучеників Арети та інших. Святий Арета, якого також називають Харітом, був літнім чоловіком і керівником християнської громади міста Наджран у Південній Аравії. Він жив у часи, коли релігійні конфлікти могли коштувати людям життя, а сповідування християнства нерідко ставало причиною переслідувань.

523 року, за правління юдейського царя Хім’яру Зу Нуваса, у Наджрані відбулися трагічні події. Місцева християнська громада зазнала жорстоких репресій через відмову зректися своєї віри. Святий Арета, який був одним із духовних провідників християн, залишився вірним своїм переконанням навіть перед загрозою смерті.

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За церковним переданням, переслідувачі вимагали від християн відмовитися від віри в Ісуса Христа. Однак багато жителів Наджрана не погодилися на це. Серед них були чоловіки, жінки, літні люди та діти.

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Святий Арета разом з іншими християнами прийняв мученицьку смерть. Ці події увійшли в історію християнства як одне з найтрагічніших свідчень релігійних переслідувань раннього Середньовіччя. Точна кількість загиблих у різних історичних і церковних джерелах відрізняється, тому її не варто вважати остаточно встановленою.

Попри жорстокість переслідувань, пам’ять про загиблих збереглася в церковній традиції. Їх шанують як людей, які не зреклися своїх духовних переконань навіть перед лицем смерті.

Церковне свято в Україні 24 жовтня за старим календарем

За старим календарем 24 жовтня в Україні вшановували пам’ять апотосла від 70-ти Филипа. Він був ревним проповідником християнської віри. Він поширював Євангеліє, закликав людей до покаяння та навертав їх до християнства. За церковним переданням, апостол Филип супроводжував апостола Варфоломія під час місіонерських подорожей і допомагав поширювати вчення Христа. Святий Филип прийняв мученицьку смерть за свою віру, залишившись вірним Господу до кінця. Його шанують як приклад відданості Богові, духовної мужності та самопожертви.

Прикмети 24 жовтня

Народні прикмети 24 жовтня / © pexels.com

Якщо випав сніг — незабаром може встановитися зимова погода.

Якщо вранці туман — варто очікувати потепління.

Якщо небо вкрите хмарами — погода може погіршитися.

Що не можна робити 24 жовтня

Цього дня не варто приймати гостинці від малознайомих або небайдужих вам людей. За повір’ями, особливо якщо йдеться про представників протилежної статі, такі частування нібито можуть стати приводом для любовних чарів або принести негативну енергію.

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Що можна робити 24 жовтня

Згідно з народними повір’ями, 24 жовтня добре присвятити повсякденним клопотам: перебрати теплі речі, підготувати зимовий гардероб або випрати білизну. Також вважається, що цього дня можна сміливо вирушати за покупками та укладати угоди, адже справи мають завершитися успішно.

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