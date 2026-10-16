Яке церковне свято в Україні 23 жовтня

Церковне свято 23 жовтня / © pexels.com

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23 жовтня (5 листопада), в православному календарі день пам’яті апостола Якова, брата Господнього. Апостол Яків, якого називають братом Господнім, згадується в Новому Завіті як одна з важливих постатей ранньої Церкви. У Євангелії від Матвія серед братів Ісуса названо Якова, Йосію, Симона та Юду.

У християнській традиції існують різні пояснення того, ким саме був Яків для Ісуса. Православна традиція зазвичай вважає його сином Йосипа Обручника від попереднього шлюбу, тоді як у західній християнській традиції поширені й інші тлумачення спорідненості. Тому назва «брат Господній» не в усіх конфесіях розуміється однаково.

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Спочатку Яків, як і деякі інші родичі Ісуса, не відразу повірив у Його божественне покликання. Однак після Воскресіння Христа його життя докорінно змінилося. Апостол Павло згадує, що воскреслий Ісус з’явився Якову. Ця подія стала важливим свідченням його навернення та подальшого служіння.

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Життя Якова завершилося мученицькою смертю в Єрусалимі. Найвідоміший опис його загибелі міститься в працях Йосипа Флавія — юдейського історика I століття.

За його свідченням, близько 62 року, коли в Юдеї виникла тимчасова відсутність римського намісника, первосвященник Анан наказав судити Якова та інших людей і домігся їхнього побиття камінням. Цей учинок викликав невдоволення частини мешканців Єрусалима.

Церковне свято в Україні 23 жовтня за старим календарем

За старим календарем 23 жовтня в Україні вшановували пам’ять мучеників Євлампія і Євлампії. Вони були братом і сестрою, які жили наприкінці III — на початку IV століття за часів переслідування християн римським імператором Максиміаном. За церковним переданням, Євлампій відкрито визнав віру в Ісуса Христа, за що його заарештували та піддали жорстоким тортурам. Дізнавшись про страждання брата, Євлампія добровільно прийшла до нього й також сповідувала християнство.

Прикмети 23 жовтня

Народні прикмети 23 жовтня / © pexels.com

Якщо немає морозу — зима прийде не раніше ніж за чотири тижні.

Північний або східний вітер — до похолодання.

Якщо ріжки місяця спрямовані на північ — зима буде суворою, зі снігом.

Що не можна робити 23 жовтня

Згідно з народними віруваннями, 23 жовтня не варто позичати гроші іншим або самому просити позику, адже такі фінансові справи нібито можуть обернутися невдачами й труднощами з поверненням коштів. Також намагалися не виконувати чужу роботу, побоюючись, що це накличе матеріальні нестатки.

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Що можна робити 23 жовтня

У народному календарі 23 жовтня називали Якововим днем. До цієї дати намагалися завершити основні справи перед настанням холодів: запасалися дровами, наводили лад біля оселі та готували землю до зимового відпочинку. Господарі також упорядковували пасіки й утеплювали бджолині вулики. Існувало повір’я, що ложка меду, з’їдена цього дня, допоможе зберегти міцне здоров’я та приверне в дім добробут.

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