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Магнитная буря 22 октября: чего ожидать от активности Солнца
По предварительным прогнозам сегодня геомагнитная обстановка будет оставаться спокойной.
В четверг, 22 октября, магнитная буря будет достаточно слабой. Речь идет о возмущении зеленого уровня с К-индексом 3,2.
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.
Прошлой ночью показатели солнечного ветра несколько повысились из-за влияния слабого скоростного потока из корональной дыры. Накануне были периоды повышенной геомагнитной активности, однако влияние корональной дыры ослабло.
В дальнейшем ужесточение активности не ожидается, поэтому сегодня геомагнитная обстановка должна оставаться спокойной.
Слабая магнитная буря — это незначительное возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за активности Солнца. Для большинства людей такая буря истекает незаметно, но некоторые метеочувствительные люди могут испытывать усталость, сонливость или легкий дискомфорт.