ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
524
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 22 октября: чего ожидать от активности Солнца

По предварительным прогнозам сегодня геомагнитная обстановка будет оставаться спокойной.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

В четверг, 22 октября, магнитная буря будет достаточно слабой. Речь идет о возмущении зеленого уровня с К-индексом 3,2.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Прошлой ночью показатели солнечного ветра несколько повысились из-за влияния слабого скоростного потока из корональной дыры. Накануне были периоды повышенной геомагнитной активности, однако влияние корональной дыры ослабло.

В дальнейшем ужесточение активности не ожидается, поэтому сегодня геомагнитная обстановка должна оставаться спокойной.

Магнитная буря 22 октября. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 22 октября. Фото: Meteoagent.

Слабая магнитная буря — это незначительное возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за активности Солнца. Для большинства людей такая буря истекает незаметно, но некоторые метеочувствительные люди могут испытывать усталость, сонливость или легкий дискомфорт.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie