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Категория
Украина
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Операция «Велес»: Силы обороны продвинулись под землей на 15 км

О первых деталях и результатах подземной тактики Сил обороны на Купянщине рассказал Владимир Зеленский.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Операция «Велес» под Купянском

Операция «Велес» под Купянском

Украинские военные проводят на Купянском направлении успешную операцию «Велес», продвинувшись более чем на 15 километров и пленив более трех десятков оккупантов.

О первых результатах и ходе операции сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам докладов главкома ВСУ Михаила Драпатого, командира 2-го корпуса НГУ «Хартия» Игоря Оболенского и заместителя главы ОП Павла Палисы.

«Важна наша операция на Купянском направлении. Михаил Драпатый, Игорь Оболенский и Павел Палиса доложили о первых результатах и ходе операции „Велес“, которую осуществляет 2-й корпус Национальной гвардии Украины „Хартия“. Уже уничтожено более сотни российских окупантов, более тридцати взято в плен. Продвижение под землей — более 15 километров», — рассказал глава государства.

Зеленский напомнил, что россияне уже пытались использовать подземные газовые коммуникации, чтобы продвигаться через украинские позиции и переходить к штурмовым действиям.

В свою очередь, украинские воины успешно трансформировали эту тактику, модернизировали ее, сделали значительно более продуманной и технологичной.

«Берем жизнь наших людей, наносим урон оккупанту и достигаем определенных целей на Купянском направлении», — подытожил президент.

Напомним, на Александровском направлении 95-я бригада ВСУ вместе с другими подразделениями ДШУ освободила 26 населенных пунктов. Эта операция считается одним из самых успешных штурмов года, который совершили Силы обороны.

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