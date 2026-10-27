Операція "Велес": Сили оборони просунулися під землею на 15 км

Операція «Велес» під Куп’янськом

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Українські військові проводять на Куп’янському напрямку успішну операцію «Велес», просунувшись на понад 15 кілометрів та взявши в полон понад три десятки окупантів.

Про перші результати та перебіг операції повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповідей головкома ЗСУ Михайла Драпатого, командира 2-го корпусу НГУ «Хартія» Ігоря Оболєнського та заступника голови ОП Павла Паліси.

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«Важлива наша операція на Купʼянському напрямку. Михайло Драпатий, Ігор Оболєнський і Павло Паліса доповіли про перші результати та перебіг операції „Велес“, яку здійснює 2-й корпус Національної гвардії України „Хартія“. Уже знищено понад сотню російських окупантів, понад тридцять взято в полон. Просування під землею — понад 15 кілометрів», — розповів глава держави.

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Зеленський нагадав, що росіяни вже намагалися використовувати підземні газові комунікації, щоб просуватися через українські позиції та переходити до штурмових дій.

Своєю чергою українські воїни успішно трансформували цю тактику, модернізували її, зробили значно продуманішою і технологічнішою.

«Бережемо життя наших людей, завдаємо втрат окупанту та досягаємо визначених цілей на Купʼянському напрямку», — підсумував президент.

Нагадаємо, на Олександрівському напрямку 95-та бригада ЗСУ разом з іншими підрозділами ДШВ звільнила 26 населених пунктів. Цю операцію вважають одним із найуспішніших штурмів року, який здійснили Сили оборони.

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