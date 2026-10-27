Мода 80-х повернулася: зачіски, які 2026-го знову стали трендовими

Доллі Партон / © Associated Press

Реклама

Мода 80-х знову повертається, і цього разу головним трендом стали зачіски, адже вони мають той особливий шарм, який і сьогодні не втрачає актуальності. Цього сезону стилісти роблять ставку на пишний об’єм, великі хвилі, пружні кучері та ефектні укладання, які здавалися пережитком минулої епохи.

Які ретро-образи знову повернулися в моду, розповіли стилісти та hair-експерти Vogue.

Реклама

У 1980-х зачіска була не просто завершальним штрихом образу — вона стала його повноцінною частиною. Начоси, пишні локони, текстуровані хвилі та блискучі укладання доповнювалися великою кількістю лаку й гелю. Популярності набули сміливі стрижки, зокрема малет, пишна хімічна завивка та різноманітні асиметричні форми.

Реклама

Не менш важливими були й аксесуари. Об’ємні резинки, широкі пов’язки, яскраві заколки та обручі допомагали зробити зачіску ще виразнішою.

Свого часу саме зачіска була одним із ключових елементів образів найвідоміших ікон стилю: від пишних кучерів Мадонни та природних хвиль Брук Шилдс до фірмового укладання принцеси Діани й розкішних об’ємних хвиль Сінді Кроуфорд.

Сьогодні ці образи знову з’являються на подіумах і червоних доріжках. Серед сучасних прихильниць ретро-естетики — акторка Сара Джессіка Паркер, яка неодноразово демонструвала зачіски з характерним духом 80-х.

Актуальні стрижки з минулого

Малет

Це одна з найсміливіших стрижок, яка знову привертає увагу стилістів. Її головна особливість — коротші пасма спереду та з боків і довше волосся на потилиці. У 1980-х таку форму обирали рок-зірки, а сьогодні її адаптують завдяки м’якшим переходам і текстурованим шарам.

Реклама

Малет

Шег

Шег повертає в моду недбалі пасма, виразні шари та об’єм біля коренів. У 80-х цю стрижку асоціювали з рок-естетикою та образом Джоан Джетт. Сучасна версія може бути як з чубчиком, так і без нього, а її головна перевага — рухлива форма, яка не потребує ідеально гладкого укладання.

Шег / © ТСН

Wolf cut

Ця стрижка поєднує риси шега та малета: коротші шари на маківці створюють об’єм, а довші пасма формують силует навколо обличчя. Стрижка має злегка розпатланий вигляд і добре передає дух 80-х, коли волосся мало бути помітним та об’ємним. Її можна адаптувати під різну довжину волосся й бажаний ступінь багатошаровості.

Wolf cut / © Instagram

Каскадна стрижка

Пишні багатошарові стрижки, які прославили супермоделі 80-х, знову стають джерелом натхнення. Пасма різної довжини обрамляють обличчя, а кінчики укладають назовні, створюючи легкий і рухливий силует. Така форма особливо ефектна з об’ємним брашингом — укладанням, яке додає волоссю пишності та глянцевого блиску.

Каскадна стрижка

Коротка багатошарова стрижка

Об’ємна коротка стрижка з боковим чубчиком і пасмами, спрямованими назовні — ще один впізнаваний образ 80-х, який не втрачає актуальності. Її популяризувала принцеса Діана: волосся мало виразну форму, але водночас здавалося легким і рухливим. Сучасна версія може бути менш пишною, з м’якшими шарами та природною текстурою.

Реклама

Коротка багатошарова стрижка / © ТСН

Нагадаємо, мікрочубчик — сміливий тренд у стрижках. Він пасує панянкам з різною формою обличчя.

Новини партнерів