Об’ємні стрижки для тонкого волосся: фото найвдаліших варіантів

Стрижки для тонкого волосся

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Для тонкого волосся добре працюють стрижки зі щільною лінією зрізу, яка візуально робить кінчики густішими. Легке філірування або м’які внутрішні шари теж можуть додати руху й об’єму, але надмірне проріджування, особливо на кінцях, здатне зробити волосся візуально рідшим.

Які стрижки додають об’єму рідкому волоссю

Боб із рівним зрізом

Класичний боб — один із найвдаліших варіантів для тонкого волосся.

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Особливо добрий вигляд має довжина приблизно до лінії щелепи. Рівний зріз створює ефект більшої густоти, оскільки кінчики закінчуються на одному рівні.

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Така стрижка підходить прямому або злегка хвилястому волоссю. Щоб додати зачісці пишності, під час укладання кінчики можна трохи підкрутити всередину.

Боб із рівним зрізом. Фото: www.latest-hairstyles.com

Французький боб із чубчиком

Французький боб зазвичай коротший за класичний і закінчується біля підборіддя або трохи вище.

Чубчик допомагає додати візуальної густоти в передній частині зачіски та робить образ виразнішим.

Такий варіант добре працює на прямому й хвилястому волоссі. Водночас варто врахувати, що чубчик може потребувати частішого укладання, особливо якщо волосся швидко жирніє біля коренів.

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Французький боб із чубчиком. Фото: www.hairgracefully.com

Подовжений боб

Для тих, хто не хоче різко скорочувати довжину, підійде подовжений боб, або лоб.

Волосся в такій стрижці зазвичай доходить до ключиць. Форма залишається достатньо щільною, тому зачіска не виглядає рідкою на кінцях.

Перевага лоба ще й у тому, що волосся залишається достатньо довгим, щоб його можна було зібрати у хвіст або зробити просту зачіску.

Подовжений боб. Фото: in.pinterest.com

Піксі з об’ємом на маківці

Коротке волосся також може виглядати значно пишніше.

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У стрижці піксі верхню частину зазвичай залишають довшою, а скроні й потилицю роблять коротшими. Завдяки цьому легко створити об’єм на маківці та змінювати укладку.

Пасма можна зачісувати назад, набік або робити більш текстурованими.

Водночас така стрижка потребує регулярного оновлення форми.

Біксі

Біксі поєднує риси бобу та піксі й може підійти тим, хто хоче коротшу зачіску, але не готовий до дуже короткого волосся.

На маківці та потилиці пасма роблять коротшими, а біля обличчя залишають трохи довшими. У результаті зачіска отримує легкість і виражений силует без надмірної пишності з боків.

Що робити з довгим тонким волоссям

Якщо довжину хочеться зберегти, краще уникати великої кількості шарів по всій голові.

Основну масу волосся можна залишити майже рівною, а коротші пасма зробити лише біля обличчя. Це додає зачісці руху, але не забирає візуальну густоту на кінцях.

Дуже довге волосся без форми, навпаки, часто виглядає пласким через власну вагу.

Довге волосся з пасмами біля обличчя. Фото: therighthairstyles.com

Які стрижки підійдуть для круглого обличчя

Для круглого обличчя важливо правильно розташувати об’єм.

Краще, якщо він буде зосереджений у верхній частині зачіски, а не біля щік. Це допомагає візуально витягнути овал обличчя.

Серед вдалих варіантів — подовжений боб нижче підборіддя, асиметрична стрижка, піксі з довшою верхньою частиною або косий чубчик.

Натомість дуже пишна зачіска на рівні вилиць може зробити обличчя візуально ширшим.

Стрижка для круглого обличчя. Фото: latest-hairstyles.com

Якщо волосся не лише тонке, а й рідке

Тонке та рідке волосся — не одне й те саме. У першому випадку йдеться про товщину волосини, у другому — про загальну кількість волосся.

Якщо поєднуються обидві особливості, найчастіше вдалий вигляд мають короткі та середні стрижки з чіткою формою.

Допомогти може й зміна проділу. Бічний або трохи зміщений проділ інколи краще приховує ділянки, де сильніше просвічує шкіра голови.

З чубчиком варто бути обережними: якщо волосся найрідше саме біля лінії росту, він може лише привернути увагу до цієї зони.

Якщо ж густота волосся раптово й помітно зменшилася, варто звернутися до дерматолога, адже стрижка в такому разі вирішує лише візуальну частину проблеми.

Як підтримувати об’єм після стрижки

Навіть вдала форма виглядатиме краще з правильним укладанням.

На вологе волосся можна нанести невелику кількість засобу для прикореневого об’єму, а потім висушити корені феном, трохи піднімаючи їх.

Довжину зручно досушувати круглою щіткою. Ще один простий прийом — час від часу змінювати проділ: це допомагає трохи підняти волосся біля коренів.

Важливо не наносити занадто багато стайлінгових засобів, адже важкі текстури можуть швидко обтяжити тонке волосся.

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