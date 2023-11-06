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Розумна стрижка - зачіска яка полегшить життя кожній жінці

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Розумна стрижка - зачіска яка полегшить життя кожній жінці

Розумна стрижка

Що таке "смарт - стрижка", зачіска, яку не потрібно укладати

Новий тренд - розумна зачіска покликаний значно полегшити життя жінці чи дівчині. Завдяки такій зачісці жінки  можна забути про щоденні проблеми з укладанням і будуть задоволені своїм вигядом.

Що таке "розумна стрижка"

Жіноча розумна стрижка - це така зачіска, яку не треба укладати. Це така стрижка, з якою жінка має чудовий вигляд  без довгої сушки, стайлінгу та фіксувальних засобів. Досить декількох маніпуляцій, щоб голова стала охайною і мала природний вигляд. Локони за розумної стрижки не втрачають форми, об'єму і привабливості, навіть коли відростають.

Розумна стрижка - це, перш за все, індивідуальний підхід, спосіб створити правильну форму на будь-якій довжині волосся, для будь-якого типу обличчя. Певних інструкцій чи вказівок, як її створити не має.  Перукар самостійно повинен, оцінивши стан та довжину волосся, форму обличчя, вирішити, що робити з волоссям. 

Але це ще не все, перукар повинен орієнтуватися не лише на індивідуальні особливості волосся, але і на ряд інших чинників. Наприклад, як жінка звикла тримати голову, на який бік носить проділ. І ще, звичайно ж, який у жінки стиль - класичний, чи можна запропонувати щось зухваліше. 

 Які бувають розумні стрижки

По суті, техніка розумної стрижки - це дійсно система, що включає усі типи створення зачісок підібрані з урахуванням особливостей жінки. 

Приміром, на кучерявому волоссі розумна стрижка - це може бути каскад або чубок-шторка,  І вони завжди виглядатимуть живо та об'ємно, а з крапелькою мусу взагалі  заграють новими формами. Або ж, якщо не має природного об'єму та густої шевелюри майстер відріже зайву довжину.

Варіанти, якими можуть бути смарт стрижки:

  • На коротке волосся такі розумні стрижки, як піксі- боб, гарсон, зберігають форму за будь-якої погоди та умов, підкреслюючи природну красу рис обличчя.
Розумні стрижки на коротке волосся / ©
Розумні стрижки на коротке волосся
  • Розумне каре, градуйоване або класичне дарує простір для вибору локонів, кучерів, ламаної текстури.
Розумні стрижки / ©
Розумні стрижки
  • На середній довжині волоссі буде мати гарний вигляд драбинка, вона додасть голові легкості, жвавості та одночасно об'єму.
Розумні стрижки на волосся середньої довжини / ©
Розумні стрижки на волосся середньої довжини
  • Каскад гарно ляже на довге волосся, особливо якщо чубок полегшений і стрижка з легким градуюванням. Але каскад від каскаду відрізняється, фінальний результат залежить  від багатьох причин - чи буде філіровка, наскільки помітною буде різниця між різними пасмами волосся тощо.
Розумні стрижки на довге волосся / ©
Розумні стрижки на довге волосся

Власне, насамперед,  саме в роботі з об'ємом полягає один з головних нюансів створення розумної стрижки. Перукар повинен знайти правильну пропорцію між довжиною нижніх і верхніх пасм зачіски, щоб волосся залишалося слухняним, не вимагало постійного застосування фіксувальних засобів і не здавалося занадто тонкими.

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Дата публікації
Перегляди
932
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