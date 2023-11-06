Розумна стрижка - зачіска яка полегшить життя кожній жінці

Що таке "смарт - стрижка", зачіска, яку не потрібно укладати
Новий тренд - розумна зачіска покликаний значно полегшити життя жінці чи дівчині. Завдяки такій зачісці жінки можна забути про щоденні проблеми з укладанням і будуть задоволені своїм вигядом.
Що таке "розумна стрижка"
Жіноча розумна стрижка - це така зачіска, яку не треба укладати. Це така стрижка, з якою жінка має чудовий вигляд без довгої сушки, стайлінгу та фіксувальних засобів. Досить декількох маніпуляцій, щоб голова стала охайною і мала природний вигляд. Локони за розумної стрижки не втрачають форми, об'єму і привабливості, навіть коли відростають.
Розумна стрижка - це, перш за все, індивідуальний підхід, спосіб створити правильну форму на будь-якій довжині волосся, для будь-якого типу обличчя. Певних інструкцій чи вказівок, як її створити не має. Перукар самостійно повинен, оцінивши стан та довжину волосся, форму обличчя, вирішити, що робити з волоссям.
Але це ще не все, перукар повинен орієнтуватися не лише на індивідуальні особливості волосся, але і на ряд інших чинників. Наприклад, як жінка звикла тримати голову, на який бік носить проділ. І ще, звичайно ж, який у жінки стиль - класичний, чи можна запропонувати щось зухваліше.
Які бувають розумні стрижки
По суті, техніка розумної стрижки - це дійсно система, що включає усі типи створення зачісок підібрані з урахуванням особливостей жінки.
Приміром, на кучерявому волоссі розумна стрижка - це може бути каскад або чубок-шторка, І вони завжди виглядатимуть живо та об'ємно, а з крапелькою мусу взагалі заграють новими формами. Або ж, якщо не має природного об'єму та густої шевелюри майстер відріже зайву довжину.
Варіанти, якими можуть бути смарт стрижки:
- На коротке волосся такі розумні стрижки, як піксі- боб, гарсон, зберігають форму за будь-якої погоди та умов, підкреслюючи природну красу рис обличчя.
- Розумне каре, градуйоване або класичне дарує простір для вибору локонів, кучерів, ламаної текстури.
- На середній довжині волоссі буде мати гарний вигляд драбинка, вона додасть голові легкості, жвавості та одночасно об'єму.
- Каскад гарно ляже на довге волосся, особливо якщо чубок полегшений і стрижка з легким градуюванням. Але каскад від каскаду відрізняється, фінальний результат залежить від багатьох причин - чи буде філіровка, наскільки помітною буде різниця між різними пасмами волосся тощо.
Власне, насамперед, саме в роботі з об'ємом полягає один з головних нюансів створення розумної стрижки. Перукар повинен знайти правильну пропорцію між довжиною нижніх і верхніх пасм зачіски, щоб волосся залишалося слухняним, не вимагало постійного застосування фіксувальних засобів і не здавалося занадто тонкими.
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