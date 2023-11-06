Розумна стрижка - зачіска яка полегшить життя кожній жінці

Що таке "смарт - стрижка", зачіска, яку не потрібно укладати

Новий тренд - розумна зачіска покликаний значно полегшити життя жінці чи дівчині. Завдяки такій зачісці жінки можна забути про щоденні проблеми з укладанням і будуть задоволені своїм вигядом.

Що таке "розумна стрижка"

Жіноча розумна стрижка - це така зачіска, яку не треба укладати. Це така стрижка, з якою жінка має чудовий вигляд без довгої сушки, стайлінгу та фіксувальних засобів. Досить декількох маніпуляцій, щоб голова стала охайною і мала природний вигляд. Локони за розумної стрижки не втрачають форми, об'єму і привабливості, навіть коли відростають.

Розумна стрижка - це, перш за все, індивідуальний підхід, спосіб створити правильну форму на будь-якій довжині волосся, для будь-якого типу обличчя. Певних інструкцій чи вказівок, як її створити не має. Перукар самостійно повинен, оцінивши стан та довжину волосся, форму обличчя, вирішити, що робити з волоссям.

Але це ще не все, перукар повинен орієнтуватися не лише на індивідуальні особливості волосся, але і на ряд інших чинників. Наприклад, як жінка звикла тримати голову, на який бік носить проділ. І ще, звичайно ж, який у жінки стиль - класичний, чи можна запропонувати щось зухваліше.

Які бувають розумні стрижки

По суті, техніка розумної стрижки - це дійсно система, що включає усі типи створення зачісок підібрані з урахуванням особливостей жінки.

Приміром, на кучерявому волоссі розумна стрижка - це може бути каскад або чубок-шторка, І вони завжди виглядатимуть живо та об'ємно, а з крапелькою мусу взагалі заграють новими формами. Або ж, якщо не має природного об'єму та густої шевелюри майстер відріже зайву довжину.

Варіанти, якими можуть бути смарт стрижки:

На коротке волосся такі розумні стрижки, як піксі- боб, гарсон, зберігають форму за будь-якої погоди та умов, підкреслюючи природну красу рис обличчя.

Розумні стрижки на коротке волосся

Розумне каре, градуйоване або класичне дарує простір для вибору локонів, кучерів, ламаної текстури.

Розумні стрижки

На середній довжині волоссі буде мати гарний вигляд драбинка, вона додасть голові легкості, жвавості та одночасно об'єму.

Розумні стрижки на волосся середньої довжини

Каскад гарно ляже на довге волосся, особливо якщо чубок полегшений і стрижка з легким градуюванням. Але каскад від каскаду відрізняється, фінальний результат залежить від багатьох причин - чи буде філіровка, наскільки помітною буде різниця між різними пасмами волосся тощо.

Розумні стрижки на довге волосся

Власне, насамперед, саме в роботі з об'ємом полягає один з головних нюансів створення розумної стрижки. Перукар повинен знайти правильну пропорцію між довжиною нижніх і верхніх пасм зачіски, щоб волосся залишалося слухняним, не вимагало постійного застосування фіксувальних засобів і не здавалося занадто тонкими.

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