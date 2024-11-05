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На Сумщині пролунало 63 вибухи за добу

На Сумщині пролунало 63 вибухи за добу

Окупанти продовжують знищувати Сумщину / Фото: Associated Press

Ворог продовжує нещадно атакувати Сумську область

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 4 листопада 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах. 

Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 63 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Зноб-Новгородська громади.

  • Білопільська громада: ворог бив з мінометів (34 вибухи).
  • Зноб-Новгородська громада: здійснено удар FPV-дроном (1 вибух).
  • Юнаківська громада: росіяни вдарили обстріл з РСЗВ (1 вибух), артилерії (8 вибухів), FPV-дроном (1 вибух).
  • Хотінська громада: ворог бив з артилерії (9 вибухів), скинув ВОГ з БпЛА (2 вибухи).
  • Краснопільська громада: зафіксовано обстріли з РСЗВ (5 вибухів) та мінометів (2 вибухи).

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