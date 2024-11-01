У Харкові пролунав вибух — ЗМІ

Перед вибухом була оголошена повітряна тривога.

В ніч проти 1 листопада у Харкові пролунав вибух після пуску КАБів в сторону міста ворожою авіацією.

Про це інформує Суспільне.

"У Харкові пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Перед вибухом у місті була оголошена повітряну тривога через загрозу тактичної авіації та небезпеки запуску КАБів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники завдають ударів по Харкову.

Крім того, ми раніше інформували, що у Києві чути вибухи, працює ППО.

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