У Харкові пролунав вибух — ЗМІ

Перед вибухом була оголошена повітряна тривога.
В ніч проти 1 листопада у Харкові пролунав вибух після пуску КАБів в сторону міста ворожою авіацією.
Про це інформує Суспільне.
"У Харкові пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.
Перед вибухом у місті була оголошена повітряну тривога через загрозу тактичної авіації та небезпеки запуску КАБів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники завдають ударів по Харкову.
Крім того, ми раніше інформували, що у Києві чути вибухи, працює ППО.
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