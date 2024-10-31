Російський літак упустив бомбу на село під Білгородом

Село Пушкарне, куди впала бомба, знаходиться за 6 км від Білгорода.

Російський літак упустив бомбу на село за 6 км від Бєлгорода.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.

"Черговий позаштатно зійшов ФАБ знайшли за кілька сотень метрів від житлових будинків у селі Пушкарне у Бєлгородському районі. Як повідомили джерела ASTRA в екстрених службах регіону, напівтонну авіабомбу виявили 28 жовтня в полі, вона не вибухнула. Обійшлося без руйнувань і постраждалих", – йдеться у повідомленні.

Також читайте Окупанти завдають ударів по Харкову: що відомо

Пушкарне розташоване за 6 км від Бєлгорода.

Таким чином, редакції ASTRA стало відомо про щонайменше 138 випадків падіння авіабомб ФАБ у Росії та на підконтрольних Росії територіях України за 2024 рік. Найчастіше падають ФАБ-250 та ФАБ-500. Зазвичай, при позаштатному сході вони не вибухають – снаряди постфактум знищують вибухотехніки. Такі авіабомби ЗС РФ, що коректуються, використовують для атак, зокрема, на Донецьку та Харківську області – а також місто Харків.

Нагадаємо, 17 жовтня в Бєлгородській області впала російська крилата ракета.

Українська Бєлгородщина: чому в Росії досі живуть за українськими традиціями?

Читайте також: