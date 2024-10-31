Российский самолет уронил бомбу на село под Белгородом

Российский самолет уронил бомбу на село в 6 км от Белгорода.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

"Очередной нештатно сошедший ФАБ нашли в нескольких сотен метрах от жилых домов в селе Пушкарное в Белгородском районе. Как сообщили источники ASTRA в экстренных службах региона, полутонную авиабомбу обнаружили 28 октября в поле, она не взорвалась. Обошлось без разрушений и пострадавших", – говорится в сообщении.

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Пушкарное находится в 6 км от Белгорода.

Таким образом, редакции ASTRA стало известно о как минимум 138 случаях падения авиабомб ФАБ в России и на подконтрольных России территориях Украины за 2024 год. Чаще всего падают ФАБ-250 и ФАБ-500. Обычно при внештатном сходе они не взрываются — снаряды постфактум уничтожают взрывотехники. Такие корректируемые авиабомбы ВС РФ используют для атак, в частности, на Донецкую и Харьковскую области – а также город Харьков.

Напомним, 17 октября в Белгородской области упала российская крылатая ракета.

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