В Белгороде пылает после взрывов: в Сети появились первые видео

Взрывы в Белгороде / © из соцсетей

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В русском Белгороде прозвучала серия взрывов. После этого в городе загорелись автомобили.

Об этом сообщает аналитический канал Exilenova+.

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По предварительной информации, российская противовоздушная оборона пыталась сбивать беспилотников. Вероятно, обломки или сбитые дроны упали на припаркованные автомобили, после чего возник пожар.

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В Сети появляются кадры с места происшествия, на которых виден огонь и дым.

Дата публикации 22:24, 03.10.26 Количество просмотров 18 В Белгороде раздались взрывы – после работы ПВО загорелись автомобили

Информация о возможных повреждениях и пострадавших в настоящее время уточняется.

Украина бьет по объектам российской военной машины

Напомним, украинские военные продолжают наносить удары по объектам, обеспечивающим работу российской армии. В частности, ВСУ поразили позиции расчетов ракетных комплексов "Искандер" в Брянской области РФ.

Об этом сообщал президент Владимир Зеленский. По его словам, той же ночью российские войска атаковали жилые дома, железную дорогу и энергетическую инфраструктуру в разных регионах Украины.

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Утром российский Шахед также попал в Северный мост в Киеве, а в Черноморске дрон атаковал судно.

Кроме того, 3 октября взрывы прогремели в Московской области. Сообщалось о работе русской ПВО по воздушным целям.

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