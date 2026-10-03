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В Белгороде пылает после взрывов: в Сети появились первые видео
В Белгороде прогремела серия взрывов, после чего в городе загорелись автомобили.
В русском Белгороде прозвучала серия взрывов. После этого в городе загорелись автомобили.
Об этом сообщает аналитический канал Exilenova+.
По предварительной информации, российская противовоздушная оборона пыталась сбивать беспилотников. Вероятно, обломки или сбитые дроны упали на припаркованные автомобили, после чего возник пожар.
В Сети появляются кадры с места происшествия, на которых виден огонь и дым.
Информация о возможных повреждениях и пострадавших в настоящее время уточняется.
Украина бьет по объектам российской военной машины
Напомним, украинские военные продолжают наносить удары по объектам, обеспечивающим работу российской армии. В частности, ВСУ поразили позиции расчетов ракетных комплексов "Искандер" в Брянской области РФ.
Об этом сообщал президент Владимир Зеленский. По его словам, той же ночью российские войска атаковали жилые дома, железную дорогу и энергетическую инфраструктуру в разных регионах Украины.
Утром российский Шахед также попал в Северный мост в Киеве, а в Черноморске дрон атаковал судно.
Кроме того, 3 октября взрывы прогремели в Московской области. Сообщалось о работе русской ПВО по воздушным целям.