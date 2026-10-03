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Под Москвой гремят взрывы: ПВО подняли по тревоге, в небо вздымается дым
Российские ПВО пытаются сбивать воздушные цели, а после взрывов в небо вздымаются столбы дыма.
В Московской области раздаются взрывы. По предварительной информации, российская противовоздушная оборона пытается сбивать воздушные цели.
Об этом сообщает мониторинговый канал Exilenova+.
В Сети уже появляются первые видео, на которых после взрывов видны столбы дыма.
Что именно стало причиной взрывов и попадание или повреждение, пока неизвестно.
Ранее под Москвой взорвался химический завод
Напомним, вечером 1 октября в Московской области прозвучала серия взрывов на Краснозаводском химическом заводе. По сообщениям местных пабликов, один из цехов предприятия полностью обрушился, а по предварительным данным, погибли семь работников.
Очевидцы сообщали не менее трех мощных взрывов, после которых над Краснозаводском поднялся большой столб дыма.
По данным Exilenova+, завод входит в число предприятий российского оборонно-промышленного комплекса и занимается производством боеприпасов, взрывчатых веществ и пиротехники. Также сообщалось, что на предприятии могут производить термобарические боевые части для ударных дронов типа Shahed («Герань»).
После взрывов на территории завода проводились аварийно-спасательные работы.
Также сообщалось, что Ярославский НПЗ в России остановил переработку нефти после атаки дронов. Западные СМИ сообщали, что повреждена установка, которая обеспечивала около 40% мощности предприятия.