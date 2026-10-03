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Эти 5 пород собак могут стать настоящим испытанием даже для опытного хозяина
При выборе собаки следует учитывать не только внешность, но и особенности характера породы. Некоторые питомцы без надлежащего воспитания способны постоянно испытывать терпение хозяина.
Далеко не все собаки одинаково легко поддаются дрессировке. Некоторые породы нуждаются в чётких правилах, регулярных занятиях и большом количестве физической и умственной активности, иначе их энергия быстро находит выход в нежелательном поведении.
Об этом сообщило издание Dog Club.
Бельгийский малинуа
Эти собаки славятся высоким интеллектом, выносливостью и огромным запасом энергии. Именно поэтому малинуа часто используют в полиции и воинских подразделениях.
В домашних условиях представителям этой породы необходимы регулярные тренировки, физические нагрузки и задания, заставляющие работать мозг. Без достаточной активности собака может начать грызть вещи или сама придумывать себе «занятия». Для малинуа особенно важны последовательность хозяина и четкие границы дозволенного.
Акита
Акиты сильно привязываются к своим хозяевам, однако в то же время остаются независимыми и нередко предпочитают действовать по собственному усмотрению. Из-за этого дрессировка может потребовать гораздо большего терпения.
Для этой породы лучше подходят короткие и регулярные тренировки, ранняя социализация и четкий распорядок дня. Особое внимание рекомендуется уделять спокойному отношению к незнакомцам, прогулкам на поводке и базовым командам.
Сибирский хаски
Хаски отличаются любознательностью, активностью и большой любовью к бегу. В то же время они могут быть склонны к побегам, а охотничий инстинкт иногда заставляет их игнорировать команды хозяина.
Недостаток активности может привести к громкому выю, порче вещей или попыткам что-то раскопать. Поэтому таким собакам нужны длительные прогулки, безопасная территория и разнообразные занятия.
Чау-чау
Чау-чау часто ведут себя сдержанно и независимо и не всегда охотно поддаются настойчивой дрессировке. Грубость в обращении с ними может только затруднить обучение.
Для этой породы важны терпение, предсказуемость и раннее приучение к процедурам ухода. Владельцу следует постепенно приучать собаку спокойно реагировать на расчёсывание, осмотр ушей и лап, а также на появление гостей.
Джек-рассел-терьер
Небольшие размеры джек-расселов могут вводить в заблуждение: это чрезвычайно активные собаки, которых выводили для охоты на добычу. Они любят бегать, копать и постоянно искать себе занятие.
Без достаточного количества физических нагрузок хозяин может столкнуться с лаем, порчей вещей и неуемной активностью в доме. Помочь могут игры на поиск запахов, тренировка команд, специальные места для рытья и упражнения, которые учат собаку успокаиваться после активных игр.
Напомним, ранее ветеринары назвали семь пород собак, которые отличаются уверенностью, но в то же время могут сильно привязываться к хозяевам и быть нежными домашними питомцами.