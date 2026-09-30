От них невозможно отвести взгляд: эксперты назвали 7 пород собак с невероятной внешностью

7 самых красивых пород собак — список экспертов

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Некоторые собаки привлекают внимание с первого взгляда — необычной окраской, роскошной шерстью или выразительными глазами. Ветеринарные эксперты назвали семь пород, которые особенно выделяются своей внешностью.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

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В то же время красота — далеко не единственное, на что стоит обратить внимание при выборе домашнего питомца. Темперамент, потребность в физической активности, особенности ухода и образ жизни будущего владельца имеют не меньшее значение.

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Мальтийская болонка

Мальтийскую болонку легко узнать по длинной белой шерсти и изящной внешности. Ветеринар Джули Хант отмечает, что представители этой породы обычно кроткие, доброжелательные и очень привязываются к своей семье.

Несмотря на небольшие размеры, мальтийские болонки обладают ярко выраженным характером и любят проводить время с людьми. Их средняя продолжительность жизни составляет 12–15 лет.

Далматинец

Знаменитые чёрные или коричневые пятна сделали далматинцев одной из самых узнаваемых пород в мире. Интересно, что щенки рождаются белыми, а характерная окраска начинает появляться позже.

По словам экспертов, далматинцы умны, энергичны и преданны своим хозяевам. В то же время им требуется много физической и умственной активности, а правильная социализация и последовательная дрессировка имеют для этой породы особое значение.

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Английский сеттер

Одной из самых эффектных пород в подборке стал английский сеттер. Эти собаки отличаются длинной шерстью, характерным пятнистым окрасом и грациозными движениями.

Английские сеттеры известны не только своей внешностью. Их считают общительными, кротким и веселыми собаками, а благодаря спокойному характеру порода даже получила неофициальное прозвище «джентльмен собачьего мира».

Австралийская овчарка

Австралийских овчарок трудно не заметить из-за необычной окраски шерсти. Особенно эффектно выглядят собаки с мерлевым окрасом и голубыми глазами.

Эта порода славится высоким интеллектом и энергичностью. Австралийским овчаркам необходимо много двигаться и заниматься, поэтому лучше всего они будут чувствовать себя рядом с активными хозяевами.

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Бабочка

Главная особенность папийона — большие уши с длинной шерстью, напоминающие крылья бабочки. Именно от них порода и получила своё название.

За эффектной внешностью скрывается активный и сообразительный характер. Папильоны хорошо обучаются, отличаются ловкостью и, как правило, очень ласковы с людьми. Представители этой породы могут жить 14–16 лет.

Шетландская овчарка

Шелти отличаются длинной пышной шерстью, которая может быть различных окрасов, в частности соболиного, чёрного или блю-мерль с белыми отметинами.

Ветеринарные эксперты также отмечают высокий интеллект этих собак. Шелти хорошо поддаются дрессировке, стремятся угодить хозяевам и сильно привязываются к членам своей семьи.

Американская эскимосская собака

Завершает подборку американская эскимосская собака — порода с густой белоснежной шерстью и пышным «воротником» вокруг шеи.

По словам ветеринара Эйми Уорнер, эти собаки способны устанавливать прочную связь со своими хозяевами. Их характеризуют как преданных, умных и общительных компаньонов, которые любят находиться рядом с людьми.

В то же время сама порода не гарантирует ни определённого характера, ни поведения конкретной собаки. При выборе питомца следует учитывать его индивидуальный темперамент, потребности и условия, которые будущий владелец может ему обеспечить.

Напомним, ранее эксперты назвали шесть пород собак, известных своей преданностью семье, бдительностью и дружелюбием. Среди них есть и довольно неожиданные маленькие питомцы.

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