«Я умер 4 февраля»: освободившийся из плена боец перенес пересадку сердца и поразил всех своей историей о спасении

Юрий рассказал историю своего спасения / © ТСН

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Знакомство со спасителем на вечеринке и путь из Черновцов в Киевза пять часов на машине ради жизни. Всемирный день сердца отмечали накануне. В столичном Центре детской кардиологии и кардиохирургии собрали самых уникальных своих пациентов, чтобы поделиться их историями и напомнить: сердце любит, когда его проверяют.

Здесь почти как в кафе — за отдельными столиками сидят те, кому есть о чем вспомнить вместе. Это пациенты и врачи, которые в свое время спасли им жизнь.

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Об этом говорится в репортаже корреспонденток ТСН Нелли Ковальской и Ирины Маркевич.

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Случайная встреча за обедом

«Мы были на обеде, и на таком обеде, когда присутствует врач, разговор всегда заходит о чем-то медицинском», — рассказывает теле- и кинорежиссёр Семен Горов.

Несколько лет назад он так же оказался за одним столом с господином Георгием, кардиохирургом, у общих друзей. Господин Семен поделился историями о лечении своего сердца — первую операцию ему сделали ещё в тридцать лет. Неожиданно выяснилось, что с соседом по столу они уже встречались.

«Мы поняли, что это стентирование проводил я», — вспоминает врач.

Случайная встреча врача и пациента послужила поводом для нового обследования.

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«Сейчас мне уже 55, я перенёс очень много операций — и на открытом сердце, и шунтирование, и стентирование, — поэтому, к сожалению, уже стал специалистом в этом вопросе. Что любит сердце? Сердце любит, когда его проверяют», — говорит Семен Горов.

«Я умер 4 февраля»: история спасённого защитника

За соседним столиком — защитник Юрий. Прошлым летом его освободили из плена после двух лет пребывания в российской тюрьме. Он побывал в Горловке, Торецке, Бийске, сильно похудел и истощился от пыток. Через несколько месяцев после возвращения домой Юрию стало плохо.

«Мне с каждым днем становилось всё хуже и хуже. Я тогда сильно похудел, выглядел как после плена и не мог спать: спал 2 часа и только сидя, лежа спать не мог», — вспоминает Юрий.

Дома, в Житомире, его безуспешно лечили от аритмии. Впоследствии знакомые волонтеры доставили мужчину в столицу, в Центр кардиологии и кардиохирургии.

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«Как мне сказали, я где-то в плену перенёс инфаркт, но я об этом не знал», — рассказывает защитник.

Выяснилось, что его сердце работает всего на 10%. Несколько дней Юру лечили медикаментозно, а затем перевели в реанимацию.

«4 февраля я умер, а 5-го уже очнулся, подключенный к аппарату. Моё собственное сердце остановилось», — говорит Юрий.

Медики были вынуждены сообщить родственникам тяжелую новость.

«Я позвала жену, извиняюсь, говорю: „Но вашему мужу нужна пересадка сердца, это единственный вариант“, — вспоминает врач разговор с семьей».

Но донорского сердца ещё предстояло дождаться. Жизнь Юрия поддерживал аппарат ЭКМО — он фактически дышал за него и вместо сердца распроизводил по организму насыщенную кислородом кровь. Реабилитологи тем временем заставляли мужчину постоянно двигаться прямо в постели или рядом с ней. Сам пациент сравнивает это с пленом — говорит, что стал заложником аппарата, поддерживавшего в нем жизнь, и это было невыносимо.

«Я уже не раз был на грани смерти — и на войне, и до войны… Такой депрессивный, меня привязали к кровати. Говорю: „Если ко дню рождения мне не найдут сердце, Таня, то пусть меня отключают, чтобы я не мучил ни тебя, ни себя“. Он так спокойно об этом говорил… Я говорю: „Как тебя могут отключить?“ — вспоминает жена Татьяна.

Его ожидание длилось 33 дня. Донором для Юрия стал 43-летний мужчина, скончавшийся от инсульта.

«Сердце идеально подходит этому пациенту», — констатировали врачи.

Сегодня Юрий с уверенностью говорит: его новое сердце работает идеально.

Спасение шестилетнего Миколкы

За третьим столиком — целых трое человек. Шестилетний Николай всё время пытается отобрать микрофон у своей мамы. Он стал ещё более энергичным, чем был весной.

С Николаем журналисты познакомились в апреле этого года — через три недели после трансплантации. Порок сердца у него диагностировали ещё во время беременности. Когда мальчику исполнился год, ему сделали операцию, и он жил обычной детской жизнью. Но год назад ему внезапно стало плохо. Тогда же врачи поняли: традиционные методы бессильны, необходима срочная трансплантация.

Родственники мальчика сначала отказывались от операции:

«Он уже был на ЭКМО, ему там было очень плохо, и у него отказывали органы. Поэтому мы не хотели этого, не хотели видеть, как он там мучается», — рассказывает мать.

Врачи говорят: шансы получить детское донорское сердце были минимальны. Но вдруг им сообщили, что трагически погиб 13-летний Иван — здоровый и спортивный мальчик из Одесской области. На видео из больницы — коридор чести в столичной «Охматдете»: врачи провожают пациента, которому не смогли помочь, и благодарят семью, которая решилась дать согласие на трансплантацию. Органы Ивана тогда спасли целых троих малышей.

Среди них — и Миколка, которого за пять часов доставили на операцию в Киев из Черновцов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ПЕРЕГОВОРЫ США И РФ! БЕГСТВО КРАВЧЕНКО в Вену! Аминь российскому Ту-95 | ТСН 20:00 29 сентября

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