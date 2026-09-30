Стреляли по очереди на глазах у людей: супруги публично казнили топ-менеджера The New York Times

Джонатан Мак-Кинси убили пожилые родители его жены / © Facebook

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Ужасная трагедия развернулась в субботний день в калифорнийском городе Дублин, недалеко от Сан-Франциско. Около 15:00 на парковке возле местного спортивного комплекса произошла стрельба. Жертвой оказался 40-летний Джонатан Мак-Кинси — директор по инженерии в игровом подразделении известного издания The New York Times.

Об этом сообщает The Independent.

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Публичная казнь на глазах у семей с детьми

Больше всего полицию и местных жителей шокировали хладнокровие убийц и дерзкие обстоятельства преступления. Стрельба произошла в выходной день, когда спорткомплекс был переполнен.

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По словам очевидцев, 77-летние Шоуйонг Чжан и Шили Чен — родители жены погибшего — не просто открыли огонь. Они стреляли в зятя поочередно, методично передавая оружие друг другу.

«Здесь было полно детей и семей, как всегда. В субботу эта парковка просто забита под завязку. В голове не укладывается, что они устроили это прямо перед всеми», — рассказал журналистам местный житель Кевин Стайн.

Тело Мак-Кинси с многочисленными огнестрельными ранениями осталось лежать прямо посреди асфальта. Супруги-пенсионеры даже не пытались скрыться: полиция задержала их неподалеку от места преступления через считанные минуты.

Битва за детей и обвинения в насилии

Как выяснили журналисты Associated Press, корни трагедии кроются в крайне тяжелом и скандальном разводе. Мак-Кинси и его жена со скандалами делили опеку над тремя детьми.

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В прошлом году мужчина даже оказался под арестом после заявления супруги о домашнем насилии. Женщина утверждала, что он ударил их шестилетнего сына по лицу, а также вспомнила эпизод 2018 года, когда Мак-Кинси якобы до синяков схватил ее за руку. Кроме того, во время одного из визитов копы нашли в доме их двухлетнего ребенка одного, без присмотра взрослых.

Сам Мак-Кинси категорически отвергал все обвинения. Он вышел под залог, получив предписание суда пройти курсы для родителей. В то же время погибший жаловался на откровенно агрессивное поведение жены и ее родителей — тех самых пенсионеров, которые в конце концов выпустили в него пули.

Топ-менеджер отчаянно боролся за право видеться с детьми чаще, однако этот спор стоил ему жизни. Теперь разбираться во всех деталях этого кровавого конфликта придется следователям. Оба 77-летних подозреваемых находятся под стражей.

Семейные конфликты, закончившиеся убийствами — последние новости

Семейные ссоры в США иногда заканчиваются гораздо трагичнее, чем можно было ожидать. В августе в Монтане мужчина расстрелял восьмерых своих родственников, среди погибших были четверо детей. По словам близких, трагедии предшествовала просьба родителей к 44-летнему мужчине переехать из их дома и начать жить самостоятельно.

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Другое резонансное преступление было связано не с семейной ссорой, а со стремлением мести. В Киеве следствие считает, что подозреваемый в нападении на известного врача заранее готовился к расстрелу и долго собирал информацию о будущей жертве, ее семье и местах жительства.

Самые резонансные случаи семейного насилия давно стали отдельной страницей криминальной истории США. Одним из них остается убийство семьи ДеФео, когда в одном доме погибли сразу шесть членов семьи, а сама трагедия впоследствии породила легенду о «проклятом» доме и стала основой для многочисленных книг и фильмов.

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