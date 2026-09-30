Горе-мать бросила четырех малышей самих дома ради круиза: чем это обернулось

Натали Белизер, которая отправилась в трехдневный круиз на Багамы, оставив в квартире четырех малолетних детей / © LADbible

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В США полиция задержала 29-летнюю Натали Белизер, которая отправилась в трехдневный круиз на Багамы, оставив в закрытой квартире четырех малолетних детей, включая двухмесячного младенца. Тревогу забил отец самого младшего ребенка, который увидел в соцсетях анонс поездки и вызвал правоохранителей.

Об этом пишет LadBible.

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Полиция Норт-Майами-Бич задержала Белизер, подозреваемую в ненадлежащем обращении с детьми без причинения тяжкого вреда их здоровью. Женщине предъявили несколько соответствующих обвинений.

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В четверг, 24 сентября, отец самого младшего ребенка Белизер — двухмесячного младенца — увидел в ее WhatsApp Story публикацию с «тем, что выглядело как приобретение билета на круиз».

После этого мужчина связался с матерью четырех детей. Во время разговора она сказала, что планирует оставить детей у их прабабушки. Однако через две ночи мужчина приехал в квартиру Белизер и увидел сквозь жалюзи включенный телевизор, а также услышал голоса говорящих детей.

На место вызвали полицейских и спасателей. Из-за опасений по поводу безопасности детей правоохранители силой проникли в дом. Во время первоначального осмотра квартиры полицейские Норт-Майами-Бич обнаружили детей, «вместе прятавшихся в ванной комнате».

Прабабушка детей рассказала правоохранителям, что Белизер обещала привезти к ней всех четырех правнуков, «поскольку она уезжала из города». В то же время ни один ребенок к прабабушке так и не приехал.

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Следствие также установило, что около 20:00 по местному времени в субботу брат Белизер получил от нее текстовое сообщение. В нем женщина «поручала ему проверить, как ее дети».

При этом в течение нескольких дней связаться с самой матерью не удавалось. Полиция выяснила, что Белизер приобрела трехдневный круиз на Багамы на лайнере Carnival Conquest. Судно отправилось в пятницу, 25 сентября.

«[Белизер] покинула всех четырех несовершеннолетних детей, среди которых двухмесячный младенец и двухлетний ребенок, в помещении без присмотра взрослых, пока обвиняемая путешествовала за пределы города на борту круизного лайнера Carnival Conquest», — говорится в ордере на арест.

Задержать Белизер правоохранителям удалось 28 сентября. Женщину заключили под стражу после того, как она сошла с круизного лайнера в порту Майами. Сначала ее задержали сотрудники таможенной и пограничной службы США, а затем передали полиции Норт-Майами-Бич. На тот момент Белизер отказалась давать объяснения.

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В ордере на арест также отмечается: «С учетом всех обстоятельств и доказательств, полученных в ходе расследования, существовали достаточные основания полагать, что обвиняемая не обеспечила необходимый уход и надзор за четырьмя несовершеннолетними детьми, тем самым подвергая их значительному риску причинения вреда».

29 сентября Белизер предстала перед судом, где рассматривался вопрос о залоге. Суд также запретил ей приближаться к собственным детям.

«Вы не можете это придумать. Здесь сказано, что она уехала в круиз и оставила своих детей самих дома. Эти бедные дети, все четверо, были сами дома в течение трех дней… Я просто благодарна, что с этими детьми не произошло ничего хуже», — заявила на заседании судья Минди Глейзер.

Адвокат женщины сообщил суду, что его подзащитная не признает выдвинутые обвинения.

«Конечно, возражает. Ребенок родился в июле этого года. Кто оставляет младенца самого?» — ответила судья.

Сейчас четверо несовершеннолетних находятся на попечении.

К слову, в Киеве будут судить 32-летнюю женщину, которая на две недели оставила 14-летнего сына со сломанной ногой без еды и ухода. Парень не мог самостоятельно передвигаться, а пожилая прабабушка, с которой его оставила мать, не могла за ним ухаживать. Из-за длительной голодовки у ребенка развилась анорексия и нарушение работы внутренних органов.

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