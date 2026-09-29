«Путешественница во времени» с iPhone: загадочная деталь на картине 1860 года озадачила Сеть

«Ожидаемая» Фердинанд Георг Вальдмюллер / © Общественное достояние

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Картина, написанная более 160 лет назад, вновь привлекла внимание пользователей Интернета из-за одной необычной детали. На полотне австрийского художника Фердинанда Георга Вальдмюллера молодая женщина держит в руках небольшой предмет, который современному зрителю может напомнить смартфон.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

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Речь идет о картине «Ожидаемая», датированной 1860 годом. На ней художник изобразил девушку, идущую по тропинке, опустившую голову и сосредоточившуюся на предмете в своих руках. Впереди её ждёт молодой человек с цветком, однако она, похоже, его не замечает.

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Именно поза героини картины стала поводом для шуток и домыслов в соцсетях. Некоторым пользователям показалось, что женщина ведёт себя так же, как современный человек, читающий что-то на экране телефона. Из-за этого изображение даже начали связывать с популярными теориями о «путешественниках во времени».

На самом деле объяснение гораздо прозаичнее. Джеральд Вайнполтер, руководитель арт-агентства Austrian Paintings, ранее объяснял Motherboard, что в руках у девушки не загадочное устройство, а небольшой молитвенник, с которым она направляется в церковь.

Пенсионер из Глазго Питер Рассел, обративший внимание на картину, также отметил: для людей середины XIX века предмет в руках героини не был бы загадкой. Зритель того времени, скорее всего, сразу воспринял бы его как молитвенник или сборник гимнов.

Картина «Ожидаемая» в настоящее время хранится в Мюнхенской Новой пинакотеке.

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«Ожидаемая» Фердинанд Георг Вальдмюллер / © Общественное достояние

Напомним, ранее на первый взгляд обычный снимок времен Второй мировой войны породил теорию о «путешественнике во времени». Пользователей сети заинтересовал мужчина, жест которого очень напоминает телефонный разговор.

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