"Есть один карлик, который выдает себя за гиганта": президент Австрии резко высказался о России

Президент Австрии Александр ван дер Беллен / © Сайт президента Украины

Реклама

Европе пора прекратить считать себя слабой, ведь Россия лишь выдает себя за великое государство, ведя себя как карлик, который пытается казаться великаном.

Об этом заявил президент Австрии Александр ван дер Беллен, передает Clash Report.

Реклама

Президент Австрии резко высказался о РФ — что заявил

Австрийский лидер призвал европейские страны пересмотреть самооценку и осознать реальный вес на международной арене.

Реклама

По его словам, в немецком языке существует выражение, описывающее ложное восприятие европейцев как карликов в мировых масштабах.

«Мы не карлики. Есть один карлик, который ведет себя как великан. Это правда. И это Россия», — подчеркнул президент Австрии.

Политик подчеркнул, что единственной страной, которая только выдает себя за великое государство, на самом деле является именно РФ, поэтому Европе следует прекратить обесценивать собственную силу.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров пригрозил Польше военной доктриной РФ. Причиной стали планы Варшавы запустить у себя производство ракет к системам Patriot, которые могут передавать Украине.

Реклама

Россия готовит почву для возможного локального конфликта с НАТО, используя хорошо известную карту «защиты» соотечественников.

К слову, президент Франции Эмманюэль Макрон осудил российские обстрелы здания Национальной академии наук Украины в Киеве.

Новости партнеров

Новости партнеров