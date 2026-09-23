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- Украина
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Украинцев предупредили о новом массированном ударе: Игнат назвал главную опасность
Юрий Игнат предупредил о главной уязвимости украинской ПВО во время будущих атак РФ.
Россия готовится нанести новый массированный удар по Украине, где ключевым вызовом для ПВО станут баллистические ракеты. Для противодействия таким ракетам необходимы системы Patriot и постоянное пополнение запасов боеприпасов.
Об этом начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона.
По словам Игната, баллистические ракеты остаются одним из самых опасных направлений для Украины. Они способны преодолевать расстояние до цели за несколько минут, в том числе во время ночных атак.
«Обычно слабое место для нас сегодня — это, конечно, удары баллистики. Понятно, что Киев много страдает, именно столица. Ну, другие регионы — тоже. Посмотрите: Одессу, Днепр, Харьков атакуют тоже постоянно, прифронтовые регионы», — сказал представитель Воздушных сил.
Он рассказал, что российские войска могут применять баллистические ракеты «Циркон», С-400, KN-23 и «Искандер-М». Для их перехвата Украина использует системы Patriot, поскольку указанные средства поражения двигаются по баллистической траектории.
Игнат подчеркнул необходимость для Украины не только получать ракеты для американских комплексов ПВО, но и постепенно отлаживать их производство на собственной территории. В то же время представитель ВС отметил, что создание такого производства потребует времени.
В настоящее время комплексы Patriot находятся на вооружении украинских подразделений и, по словам Игната, должны оставаться в дальнейшем среди ключевых систем противовоздушной обороны большой дальности.
Представитель Воздушных сил пояснил, что для эффективной эксплуатации Patriot необходимо иметь достаточный запас ракет. Боеприпасы нужны не только в условиях войны, но и в мирное время для загрузки на пусковые установки, проведения испытаний и учений.
Напомним, после переговоров с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит новую массированную атаку. Глава государства также рассказал, что обсудил с британским премьером подготовку к зиме, санкции против России и усиление украинской ПВО.