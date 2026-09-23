Украинцев предупредили о новом массированном ударе: Игнат назвал главную опасность

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат / © ТСН

Реклама

Россия готовится нанести новый массированный удар по Украине, где ключевым вызовом для ПВО станут баллистические ракеты. Для противодействия таким ракетам необходимы системы Patriot и постоянное пополнение запасов боеприпасов.

Об этом начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона.

Реклама

По словам Игната, баллистические ракеты остаются одним из самых опасных направлений для Украины. Они способны преодолевать расстояние до цели за несколько минут, в том числе во время ночных атак.

Реклама

«Обычно слабое место для нас сегодня — это, конечно, удары баллистики. Понятно, что Киев много страдает, именно столица. Ну, другие регионы — тоже. Посмотрите: Одессу, Днепр, Харьков атакуют тоже постоянно, прифронтовые регионы», — сказал представитель Воздушных сил.

Он рассказал, что российские войска могут применять баллистические ракеты «Циркон», С-400, KN-23 и «Искандер-М». Для их перехвата Украина использует системы Patriot, поскольку указанные средства поражения двигаются по баллистической траектории.

Игнат подчеркнул необходимость для Украины не только получать ракеты для американских комплексов ПВО, но и постепенно отлаживать их производство на собственной территории. В то же время представитель ВС отметил, что создание такого производства потребует времени.

В настоящее время комплексы Patriot находятся на вооружении украинских подразделений и, по словам Игната, должны оставаться в дальнейшем среди ключевых систем противовоздушной обороны большой дальности.

Реклама

Представитель Воздушных сил пояснил, что для эффективной эксплуатации Patriot необходимо иметь достаточный запас ракет. Боеприпасы нужны не только в условиях войны, но и в мирное время для загрузки на пусковые установки, проведения испытаний и учений.

Напомним, после переговоров с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит новую массированную атаку. Глава государства также рассказал, что обсудил с британским премьером подготовку к зиме, санкции против России и усиление украинской ПВО.

Новости партнеров