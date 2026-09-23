Геннадий Витер отказался от 3 млн долларов за продюсирование певицы и озадачил причиной

Геннадий Витер / © instagram.com/genaviter_official

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Украинский певец и продюсер Геннадий Витер, который недавно впервые рассказал о своих детях, отказался от трех миллионов долларов за продюсирование певицы.

Знаменитость не скрывает, что может раскрутить артиста за деньги. Однажды Геннадию Витеру за это предлагали кругленькую сумму, а именно три миллиона долларов. Продюсер на проекте «Наодинці з Гламуром» вспоминает, что это было еще до начала полномасштабной войны в Украине. Одна девушка хотела стать известной певицей, поэтому ее муж был готов воплотить в жизнь это желание.

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«Я не делал из этого никогда тайны. Это было до войны, мне предлагали три миллиона долларов, чтобы одну певицу сделать известной. Но не всегда деньги решают. Я очень важный человек. Если я не вижу искры или желания… Потратить деньги не проблема, а результат какой? Это просто ты на себя бросаешь шлейф. Ты заработал очень хорошо денег, показал какой-то результат, но он будет нулевым», — вспоминает продюсер в разговоре с Анной Севастьяновой.

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Геннадий Витер / © instagram.com/genaviter_official

Геннадий Витер отказался от этого предложения, хотя и не скрывает, что это действительно была возможность хорошо заработать. Продюсер принял такое решение, поскольку понял, что результата не будет. У Геннадия Витера создалось такое впечатление, что эта девушка бы поигралась в певицу несколько месяцев, а потом перестала бы этим заниматься. Так что знаменитость не хотел вкладывать свои силы и при этом не получить результат.

«Я не взял эти деньги. Хочу заработать денег, конечно. Но я хочу, чтобы и результат был. Девушка захотела петь, ее супруг решил выложить большие деньги. Поиграла бы она в это три-четыре месяца, но ведь это гигантская работа. Если человек думает, что это просто выйти на сцену, сделать фотосессию, снять клип, сняться со звездами и ты уже популярен, то нет. Это будет узнаваемость, но не популярность. Я решил, что не хочу заниматься тем, чтобы зарабатывать деньги, но не получать результат», — объяснил продюсер.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: "ПІСНІ, САУНА, БАБЛО" Продюсер ПЕРЕМИВ КІСТКИ ВСЬОМУ ШОУБІЗУ - правда про РОБОТУ із ЗІРКАМИ

Напомним, ранее Геннадий Витер раскрыл правду о мужчине певицы Натальи Могилевской. Также продюсер рассказал, какой артистка является мамой.

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