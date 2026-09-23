Тайна Ноева ковчега обрела новую зацепку: что нашли под землей в Турции

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Загадочное образование в форме корабля вблизи горы Арарат в Турции вновь оказалось в центре внимания исследователей. Команда, изучающая формацию Дурупинар, заявила об обнаружении под землёй структур, которые считает неестественными. Часть исследователей предполагает, что там могут быть захоронены остатки Ноева ковчега, однако научного подтверждения этой версии пока нет.

О результатах исследований рассказал Daily Mail независимый исследователь и основатель проекта Noah’s Ark Scans Эндрю Джонс, который изучает эту местность уже почти три десятилетия.

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В ходе нового радиолокационного исследования в 2026 году команда использовала систему, способную исследовать грунт на большей глубине, чем оборудование предыдущих лет. Сканирование выявило прямые линии, границы слоев, пересечения под прямыми углами и крупные аномалии, которые исследователи интерпретируют как возможные полости, коридоры или туннели.

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В частности, пять заметных аномалий, по предположению исследователей, могут образовывать туннельную систему длиной около 46 метров. Также радар зафиксировал примерно в пяти метрах под поверхностью слой толщиной около 4,9–6,1 метра, в котором исследователи различили три отдельные части. Они сравнивают это с библейским описанием ковчега, который имел три палубы.

В то же время результаты радиолокационного сканирования не являются изображениями реальных комнат или проходов. Оборудование фиксирует, как радиолокационные волны реагируют на различные материалы и границы под землей, поэтому природу обнаруженных аномалий ещё предстоит установить в ходе физических исследований.

Бурение внутри формации также выявило слой, богатый органическим материалом. Команда планирует выяснить, может ли он содержать остатки древесины, а пригодные органические образцы отправить на радиоуглецевый анализ.

По словам Джонса, в ходе радиолокационных исследований и бурения команда не обнаружила внутри формации ни известняка, ни твёрдой коренной породы. По его мнению, это противоречит версиям о том, что объект представляет собой известняковый блок, которому природные процессы придали форму лодки, или коренную породу, вокруг которой сформировались отложения.

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Сам Джонс убежден, что Дурупинар может скрывать остатки Ноева ковчега, однако признает: полученных данных недостаточно, чтобы окончательно это доказать. Последние сканирования он назвал новым доказательством существования в этом месте неестественных структур, но не окончательным подтверждением библейской версии.

Исследователи также обнаружили за пределами формации керамику, которую датируют периодом от медного до железного века. Находки могут помочь установить, жили ли люди в этой местности или посещали ли они её в древности. В то же время сама по себе керамика не доказывает ни того, что формация является Ноевым ковчегом, ни связи людей, оставивших эти артефакты, с ним.

Формация Дурупинар расположена примерно в 29 км к югу от горы Арарат. По свидетельствам местных жителей, её необычные очертания стали заметны в 1948 году после сильных дождей и землетрясений. Официально объект был идентифицирован в 1959 году, когда капитан турецкой армии Ильхан Дурупинар заметил его кораблеобразные очертания на аэрофотоснимках.

Интерес к этой формации вызывают её удлинённая форма и размеры, которые сторонники гипотезы о ковчеге сравнивают с библейским описанием судна. В то же время ранние исследователи в ходе обследований и раскопок сообщали, что нашли лишь грунт и камни, и пришли к выводу о естественном геологическом происхождении объекта. Большинство геологов и по-прежнему склоняются именно к такому объяснению.

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Утверждение о возрасте примерно в 4300 лет также пока не подтверждено научной датировкой. Как подчеркнул Джонс, эта цифра происходит из предложенной библейской хронологии Всемирного потопа, а не является установленным научным возрастом формации. Определить возраст органического материала можно будет только после лабораторного анализа образцов.

Напомним, ранее падение уровня воды в Галилейском море обнажило часть древнего порта Капернаума. Именно с этим озером Библия связывает одно из самых известных чудес Иисуса — хождение по воде.

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