Турция готовит новую договоренность по Черному морю: Украина и Россия уже получили предложения

Флаг Турции / © pixabay.com

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Турция передала Украине и России предложения по деэскалации ситуации в Черном море и сейчас ожидает ответ обеих сторон.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью NTV.

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По его словам, Анкара пытается найти компромисс, который позволил бы снизить угрозы для судоходства и экспорта продовольствия через Черное море.

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«Мы направили предложение обеим сторонам и ждем ответа. Мы видим, что если зерно, убранное с полей, не попадет на мировые рынки, во многих странах возникнут проблемы с продовольственной безопасностью», — сказал Фидан.

В то же время глава турецкого МИД не раскрыл детали предложений, которые Анкара передала Киеву и Москве.

Фидан также напомнил о «зерновом соглашении» 2022 года, заключенном при посредничестве Турции и ООН. Тогда Украина и Россия договорились о разблокировании черноморских портов и безопасном экспорте украинского зерна.

По его словам, даже после прекращения действия соглашения некоторое время фактически существовала система, при которой стороны не препятствовали морской деятельности друг друга.

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«Однако сейчас они активно вмешиваются в дело другого. Они, в частности, атакуют порты и все виды морской деятельности», – отметил министр.

Фидан добавил, что Турция пытается довести переговоры по Черному морю до результата, однако согласовать позиции сторон остается сложно, в частности, из-за опыта реализации предварительной договоренности.

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