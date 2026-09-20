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Россия атаковала склад "ЭКО Маркет": будут ли работать магазины
Один из складов «ЭКО Маркет» получил повреждения. В сети сообщили, что все сотрудники живы, а магазины продолжают работать.
Один из складов сети супермаркетов «ЭКО Маркет» получил повреждения. Несмотря на это, магазины сети продолжают работать, а компания обеспечивает поставки товаров.
Об этом «ЭКО Маркет» сообщил в соцсетях.
В компании отметили, что все находившиеся на объекте сотрудники живы и невредимы.
«Сегодня один из складов „ЭКО Маркет“ получил повреждения», — говорится в сообщении.
Будут ли работать магазины «ЭКО Маркет»
В то же время, сеть заверила, что магазины продолжают работу.
«Обеспечиваем поставки и делаем все необходимое, чтобы наши гости могли приобрести привычные продукты в наших магазинах», — заявили в компании.
В «ЭКО Маркет» добавили, что сейчас работают в чрезвычайном режиме и прилагают все усилия, чтобы необходимые товары оставались на полках.
Компания также поблагодарила партнеров, спасателей и защитников за помощь после повреждения склада.
Напомним, ранее уже говорилось о том, что после атаки дронов в Киевской области вспыхнули пожары. В Бориспольском районе загорелись складские помещения, над местом происшествия поднимался густой столб дыма.
В Бучанском районе в результате атаки БпЛА поврежден автомобиль. На месте возник пожар, который уже был ликвидирован.
В Фастовском районе повреждены здания предприятия и автомобили.