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«Может многое изменить»: Зеленский раскрыл, о чем договорился с Трампом
Зеленский после разговора с Трампом заявил о «дипломатической динамике» и анонсировал встречу в Нью-Йорке, которая, по его словам, «может многое изменить».
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Стороны договорились о личной встрече в Нью-Йорке.
Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.
«Только что говорили с президентом Трампом. Важный разговор, и многие вещи успели обсудить. Договорились о встрече в Нью-Йорке, и эта встреча может многое изменить. Дипломатическая динамика есть», - заявил президент.
Во время разговора Зеленский также поблагодарил за визит Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев. По его словам, во время встречи с ними украинская сторона обсудила ключевые детали, а представители США смогли оценить ситуацию в Украине.
«Мирный трек – это приоритет номер один», – подчеркнул Зеленский.
Президент сообщил, что Украина и США работают над идеями по деэскалации, а также над вопросами энергетической и продовольственной безопасности и защиты гражданского населения.
«Работаем вместе с американской командой и готовы делать действительно серьезные шаги», – заявил он.
Зеленский также поблагодарил Трампа за подписание закона об «Адских санкциях» против РФ и подчеркнул, что стороны соглашаются о необходимости достижения мира.
Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что Украина ожидает, что встреча президента Зеленского и Дональда Трампа в Нью-Йорке может завершиться договоренностью об двух видах перемирия — энергетическом и морском.