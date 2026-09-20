«Может многое изменить»: Зеленский раскрыл, о чем договорился с Трампом

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Стороны договорились о личной встрече в Нью-Йорке.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

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«Только что говорили с президентом Трампом. Важный разговор, и многие вещи успели обсудить. Договорились о встрече в Нью-Йорке, и эта встреча может многое изменить. Дипломатическая динамика есть», - заявил президент.

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Во время разговора Зеленский также поблагодарил за визит Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев. По его словам, во время встречи с ними украинская сторона обсудила ключевые детали, а представители США смогли оценить ситуацию в Украине.

«Мирный трек – это приоритет номер один», – подчеркнул Зеленский.

Президент сообщил, что Украина и США работают над идеями по деэскалации, а также над вопросами энергетической и продовольственной безопасности и защиты гражданского населения.

«Работаем вместе с американской командой и готовы делать действительно серьезные шаги», – заявил он.

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Зеленский также поблагодарил Трампа за подписание закона об «Адских санкциях» против РФ и подчеркнул, что стороны соглашаются о необходимости достижения мира.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что Украина ожидает, что встреча президента Зеленского и Дональда Трампа в Нью-Йорке может завершиться договоренностью об двух видах перемирия — энергетическом и морском.

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