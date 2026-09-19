Зеленский отреагировал на "закон Грэмма": призвал как можно быстрее запустить санкции против РФ

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на подписание президентом США Дональдом Трампом закона Линдси Грэма об ужесточении санкций против России и Ирана.

Белый дом подтвердил, что 18 сентября Трамп подписал HR 5334 - Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, расширяющий санкции, тарифы и другие ограничения против России.

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Зеленский напомнил, что во время визитов в Украину покойный сенатор Линдси Грэм постоянно отмечал необходимость усиливать давление на Москву и искать механизмы влияния на государства, продолжающие покупать российскую нефть, предоставлять РФ финансовые услуги или вести бизнес с компаниями, связанными с Кремлем.

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Ранее Зеленский также публично отмечал, что скорейшее принятие законопроекта, над которым работал Грэм, может стать болезненным инструментом давления на Россию.

"Благодарю Президента Трампа за подписание этого сверхважного закона. Спасибо всем сенаторам и членам Палаты представителей, которые его поддержали", — заявил Зеленский.

По его словам, лучшим чествованием памяти Грэма будет "полноценная и скорейшая реализация" положений закона.

Президент также подчеркнул, что целью санкционного давления должно оставаться завершение войны.

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"Мир наступает благодаря силе. Покой приходит по безопасности. А лучшей гарантией безопасности является решительность", — заявил Зеленский.

Закон, подписанный Трампом, дает администрации США более широкие полномочия для санкций против российских чиновников, финансовых учреждений и других связанных с властями РФ структур. Белый дом ранее поддерживал законопроект, аргументируя это необходимостью усилить экономическое давление на Москву для продвижения переговоров по завершению войны.

Ранее сообщалось, что Палата представителей США поддержала процедурные правила рассмотрения законопроекта о санкциях против России .

Мы ранее информировали, что группа демократов в Палате представителей США предложила поправку в законопроект о санкциях против России и Ирана, которая предусматривает предоставление Украине $15 млрд прямых займов на оборонные нужды .

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